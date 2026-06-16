Javi Rayo 16 JUN 2026 - 09:15h.

Los jugadores de España hablaron en el vestuario tras el empate ante Cabo Verde

Cucurella pasa del ruido pero España deja varios suspensos, las notas del debut ante Cabo Verde

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Aunque hay motivos de sobra para pensar que España puede ser campeona del mundo este verano, es innegable que el empate ante Cabo Verde ha bajado el hype con respecto a las opciones de la Selección Española. Nadie esperaba un resultado así pero en la cabeza de los jugadores y el cuerpo técnico entraba la posibilidad de que algo así pudiera pasar. Lejos de malas caras, los futbolista se reunieron en el vestuario al término del encuentro.

Unai Simón: "La idea hay que mantenerla"

Lejos de caer en el negativismo, los jugadores de España tienen claro que esto sólo acaba de empezar, que será un torneo largo y que las opciones siguen intactas. Así lo desvelaba Unai Simón en una charla con Pepe Reina en los micrófonos de DAZN. "Es lo que estábamos hablando ahora en el vestuario, esto es el inicio de un Mundial que esperemos que sea muy largo, ha sido un único partido. Evidentemente hay cosas que mejorar pero, en actitud, en juego y en intensidad, que es por lo que hay que valorar en una Selección, hemos sido mejores", comentaba el portero del Athletic.

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El portero de la Selección Española desvelaba también cuál es la gran asignatura a mejorar: la efectividad de cara al gol. "Esa finura de cara al gol es lo que falta por mejorar y seguro que de cara al próximo partido lo tendremos. La idea hay que mantenerla y seguir trabajando en ello", aseveró el guardameta vasco.

Lo cierto es que los datos del partido dan la razón a Unai Simón. España no consiguió marcar ni un sólo tanto tras 27 remates sobre la portería defendida por Vozinha, 7 de ellos a puerta. La Selección Española también empezó con mal pie en el Mundial de Sudáfrica donde acabamos siendo campeones, y desde la voz de la experiencia, Pepe Reina quiso dar un consejo a Unai Simón: "Yo quiero ver el vaso medio lleno siempre. Queda mucho Mundial por delante y estoy convencido del potencial de España. Tiene que ser un partido para tomar nota, mejorar y si vuelve a pasar, encontrar soluciones".