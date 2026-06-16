Pablo Sánchez 16 JUN 2026 - 08:19h.

Claudia Rodríguez, mujer de Cucurella, y la foto inédita tras su fichaje por el Real Madrid: "Exploto de orgullo y felicidad"

Ambos volvieron a estar juntos tras unas semanas separados

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Marc Cucurella fue uno de los grandes protagonistas de la jornada del pasado lunes en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Un día agridulce para el catalán por varios motivos que le aseguran importantes cambios en su vida a corto plazo. El mismo día que España tropezó frente a Cabo Verde en Los Ángeles, el Real Madrid hizo oficial el fichaje del lateral español.

Las caras largas fueron la tónica en el combinado español después del empate de España frente a Cabo Verde. El equipo de Luis de la Fuente no fue capaz de perforar la portería rival y se dejó dos puntos por el camino en su estreno. El posterior empate de Uruguay frente a Arabia Saudí minimizó el daño. Marc Cucurella fue uno de los jugadores más destacados de la cita, el único que le dio profundidad al juego del equipo y desarboló el orden caboverdiano con sus internadas por la banda. Pero ni aún así fue suficiente en un día marcado en rojo para el lateral catalán.

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El motivo fue su fichaje por el Real Madrid. La sorpresa saltó unos días antes y el mismo lunes se hizo oficial su llegada al Santiago Bernabéu para sorpresa de todo su entorno, que desconocían la noticia. Ni sus compañeros de selección se esperaban tal novedad. Pero, sin duda, uno de los momentos más emotivos de la tarde lo protagonizó junto a su mujer Claudia Rodríguez.

El tierno momento de la pareja

Las cámaras de DAZN captaron el reencuentro de Cucurella y Claudia Rodríguez tras varias semanas separados. Un fuerte abrazo, una sonrisa y una charla fueron suficientes para consolarlo tras el empate y para mostrar la felicidad de ambos tras conocer que dejarán Londres para volver a España, concretamente a Madrid.

El encuentro se produjo dentro del estadio, un buen rato después del partido y con la presencia de más familiares del combinado nacional. Sin duda, un momento para recordar.