Juan Pérez 16 JUN 2026 - 17:10h.

El exguardameta defiende que ahora toca aguantar el chaparrón

El análisis de España: un empate, tres señalados y cuatro decisiones de Luis de la Fuente que nadie entiende

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El choque de realidad del aficionado español tras el tropiezo ante Cabo Verde tiene muchos niveles de respuesta, pero pocos como el optimismo de Iker Casillas para defender a La Roja. A pesar de defender una paliza para el debut de la selección, su optimismo casa con el de la expedición en pos de levantar el vuelo a partir del partido de Arabia Saudí mientras defiende que el equipo jugó bien y creó ocasiones.

Casillas levanta la voz para opinar sobre el frenazo a las expectativas de España en plenas cuentas para evitar a Argentina en el cruce, y él era el primero en avistar una goleada, porque hace unas horas avisaba en una promo que como mínimo creía en el 5-0. "Los chavales van a salir con energía y creo que en la primera parte vamos a salir muy fuerte", algo que matiza una jornada después del chasco.

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La perspectiva de Iker Casillas es cuanto menos curiosa, a la vez que optimista. El meta aclara que la Selección Española "jugó bien. De esos partidos que pasan 1 de cada 10. Creas ocasiones y no entran. Entiendo que la gente tenga dudas pero no es el caso. Calma. Aguantar el chaparrón y a pensar en Arabia Saudí". Un acompañamiento amable a inundar de positivismo no sólo a la concentración y al bloque, sino al aficionado.

No hay más que recordar lo sucedido en el Mundial 2010 en Sudáfrica que la España que sería campeona del mundo arrancó con una derrota ante Suiza, lo que ayudó a construir lo que luego fue un equipo histórico. Casillas sabe eso mejor que nadie, aunque lo cierto es que su mensaje llega en un timing extraño y es difícil atender a una lógica, porque su análisis del partido llega un día después y con un comentario a Gerard Piqué de por medio sobre la Kings League. Una broma que, lejos de prioridades, define el apoyo de Casillas a los suyos en busca de animar para conseguir la segunda estrella.