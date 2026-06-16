Dónde está Pablo Amo, el hombre tras los éxitos de la Selección Española a quien la afición echa de menos

Javi Rayo 16 JUN 2026 - 10:24h.

Pablo Amo diseñaba la parte técnica del juego de la Selección Española antes de que dejara el cargo

Qué resultados necesita España para ser primera de grupo y evitar a Argentina

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El alarmismo ha llegado a los aficionados españoles tras el empate de España ante Cabo Verde. Aunque hay muchos motivos para no preocuparse, lo cierto es que la Selección España sufre mucho cuando se enfrenta a equipos muy defensivos. Luis de la Fuente introdujo varios cambios con el objetivo de dar con la tecla que ayudase a abrir el marcador pero lo cierto es que no lo consiguió. Al término del encuentro, las redes sociales se llenaron de fotos de Pablo Amo, el hombre en la sombra tras los éxitos de Luis de la Fuente.

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¿Qué ha sido de Pablo Amo?

Pablo Amo abandonó su puesto de segundo entrenador a principios de 2025 en busca de iniciar una nueva aventura profesional y en solitario como primer entrenador. Una etapa que duró bien poco, puesto que a principios desde este mismo año fue cesado de su cargo de técnico del Al-Arabi qatarí. Desde entonces, se encuentra sin trabajo aunque no ha sido ligado en ningún momento con un posible regreso a la Selección Española.

El técnico madrileño llegó a la RFEF en octubre de 2018 como adjunto a la dirección deportiva y asumió en diciembre de 2019 los mandos de la Selección sub-18. Fue Luis de la Fuente quien le incorporó a su equipo técnico tras asumir el banquillo de la absoluta en diciembre de 2022 en calidad de segeundo entrenador. Pablo Amo fue el artífice en la sombra de la conquista de la UEFA Nations League de 2023 en Róterdam y de la Eurocopa de 2024 en Alemania.

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Ahora muchos han sacado su nombre a relucir, señalando que podría haber sido el indicado para romper la tela de araña que tejió el conjunto caboverdiano este pasado lunes y en la que los jugadores españoles quedaron atrapados.