Las decisiones del seleccionador, foco de críticas tras el empate ante Cabo Verde

La rajada de Álvaro Benito tras el empate de España contra dos jugadores del Barcelona

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Patinazo de España para empezar. El camino de la selección española en el Mundial 2026 arrancó con un empate ante Cabo Verde que dejó malas sensaciones. Muy malas. El juego fue plomizo, las decisiones desde el banquillo fueron cuestionables y la reacción fue tardía. El partido dejó varios jugadores señalados en clave nacional, pero sobre todo puso en el foco a un Luis de la Fuente que tomó demasiadas decisiones difíciles de comprender.

Los señalados de España ante Cabo Verde

El primer responsable del bajo rendimiento de un futbolista siempre debe ser el seleccionador. Y en este caso, los tres principales señalados del partido ante Cabo Verde apuntan a la delantera, lo que refleja las malas decisiones que se tomaron desde el banquillo.

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Sin duda, el mayor de los señalados fue Gavi. Y no tanto por su rendimiento, sino por la posición en la que tuvo que jugar. No tuvo desborde, se asoció poco por dentro, no rompió. Su titularidad fue sorprendente y su rendimiento, marcado por su extraño rol, insuficiente.

En la otra banda, Ferran Torres tampoco salió bien parado. Lleva dos años casi sin jugar desde la banda, por lo que también sorprendió verle en ese rol desde el inicio. Tampoco desbordó, tampoco generó desde la derecha y tuvo una ocasión clarísima para hacer el 1-0, pero estrelló el balón contra el larguero.

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En nombres propios, el delantero centro tampoco se puede salvar de la quema. El partido de Mikel Oyarzabal se resumen en un dato completamente histórico: no tocó la pelota en los 31 primeros minutos de encuentro. Completamente aislado arriba, fue entrando más en juego con el paso de los minutos, pero se mostró muy desacertado con balón. Y eso que llegaba en un gran estado de forma.

Las polémicas decisiones de Luis de la Fuente

Lleva cuatro años en el cargo y hay poco que reprochar al seleccionador en todo este tiempo, pero ante Cabo Verde no estuvo acertado. Y no pasa nada por decirlo.

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Sus malas decisiones arrancaron con la alineación, apostando por Gavi y Ferran Torres en las bandas. Especialmente sorprendente fue la presencia del andaluz en la izquierda, una posición en la que Flick ya le colocó en alguna ocasión en el Barça y desde la que ya había dejado malas sensaciones. Con Ferran, más de lo mismo: lleva dos años jugando de delantero y alejado de la banda. En una España marcada por la verticalidad de Lamine Yamal y Nico Williams y con un rival como Cabo Verde, parecía evidente desde el principio que el equipo necesitaba extremos de otro perfil.

Otra decisión difícil de entender fue la posición excesivamente adelantada de Pedri, sobre todo en la primera media hora. Perdió más balones de los que debía, pero luego retrasó su posición y estuvo más acertado. Y eso invita a pensar, a su vez, que sobraba un centrocampista entre el canario, Rodrigo y Fabián Ruiz.

Y estas primeras y erróneas decisiones llevan al tercer punto: ¿por qué Luis de la Fuente tardó 71 minutos en hacer el primer cambio? España ya pedía movimientos desde el descanso, desde el 55', desde el 60'. Pero no movió al equipo hasta el 71', después de la pausa de hidratación y cuando apenas restaban 20 minutos de encuentro. Demasiado tarde.

Lamine entró en el 71' y generó por la derecha, pero Mikel Merino apenas sumó. Dani Olmo no entró hasta el 81' y Nico Williams, hasta el 87'. Es decir, que España no jugó con dos extremos verticales y abiertos hasta los últimos minutos. Y eso lleva a otra cuestión: ¿para qué ha convocado a Yeremy Pino y Víctor Muñoz? Si Lamine y Nico no estaban para jugar de inicio, la lógica y el perfil del rival invitaban a pensar que necesitaba dos jugadores que rompieran desde las bandas, que abrieran el campo, que generaran situaciones de peligro por los costados. Si Yeremy y Víctor no jugaron ante Cabo Verde cuando Nico y Lamine no estaban disponibles para ser titulares, ¿cuándo van a jugar y para qué han ido al Mundial?