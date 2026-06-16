El comentarista, muy crítico con algunas decisiones de Luis de la Fuente

Qué resultados necesita España para ser primera de grupo y evitar a Argentina

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Álvaro Benito dice lo que muchos aficionados piensan. El comentarista se mostró crítico con el planteamiento de Luis de la Fuente tras el empate de España ante Cabo Verde el día de su debut en el Mundial 2026, un resultado decepcionante tras un partido deficiente del combinado nacional español. Durante su intervención en la Cadena Ser, el cantante señaló especialmente a dos jugadores del FC Barcelona que no ocuparon, según su criterio, su mejor demarcación.

"Todos pensábamos que íbamos a sacar el partido de cualquiera manera, hasta sacando el equipo B", admitió Benito tras el encuentro, visiblemente frustrado. A partir de ahí, cree que Luis de la Fuente se equivocó en varias decisiones.

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Las dos más importantes tienen a jugadores del Barça como protagonistas, aunque con el seleccionador como mayor culpable por sus decisiones: "La sorpresa de Gavi como extremo cuando sabías que te ibas a enfrentar a un bloque bajo. Ya hemos visto que no funciona ahí, lo probó Hansi Flick en un partido y no funcionó. Es un jugador muy bueno en lo que él hace, que es destruir. Muy atento a la segunda jugada, muy agresivo, defender hacia delante, da continuidad más o menos a los pases sin ser un Pedri de turno. Pero para ver juego de espaldas o profundidad, no te lo va a dar", criticó el comentarista.

Álvaro Benito señala a Gavi y Pedri

El segundo señalado fue Pedri, no tanto por su juego sino, igualmente, por la decisión de Luis de la Fuente de colocarle como mediapunta en los primeros compases del partido: "Hemos visto a Pedri en la posición más alta de lo habitual, de lo que juega en el Barça. Ha sacado tres centrocampistas de tener, cuando el contexto era tener un Pedri en la base de Rodri y tener un mediapunta con más desequilibrio, un Dani Olmo de turno", analizó.

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"Han faltado extremos, rupturas, el ritmo en los primeros pases para generar por fuera. Y aún así, haciendo un partido por debajo, ha faltado acierto. Hemos tenido dos situaciones muy claras, una de Oyarzabal y otra de Ferran clarísimas", agregó Álvaro Benito, dejando entrever que el encuentro requería a futbolistas como Yeremy Pino o Víctor Muñoz y admitiendo que también vio "un equipo físicamente por debajo" de lo esperado en el que "han faltado muchísimas cosas".