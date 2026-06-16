Criterios de desempate en el Mundial 2026 para la fase de grupos

La FIFA da prioridad a los duelos directos

Qué resultados necesita España para ser primera de grupo y evitar a Argentina

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Los criterios de desempate del Mundial 2026, al detalle. La FIFA y la UEFA suelen imponer distintas reglas a la hora de deshacer la igualada a puntos de la selecciones en sus respectivos torneos. En el caso del organismo internacional, apuesta por el enfrentamiento directo en primer lugar para, posteriormente, fijarse en los datos generales de cada selección. El desempate es determinante para formar el cuadro de cruces definitivo.

Para empezar, la FIFA otorga prioridad a los duelos directos. Si dos o más selecciones quedan empatadas a puntos, se valorarán los resultados entre sí, así como la diferencia de goles en esos enfrentamientos directos. Si se mantiene la igualada, se dará un segundo salto a la diferencia de goles general y a los goles a favor. Y si, aún así, está todo igual, se recurrirá al juego limpio y en última instancia, al ranking FIFA, que lidera actualmente Argentina.

Criterios de desempate del Mundial 2026

Según la web oficial de la FIFA, cuando dos o más equipos estén empatados en la fase de grupos, la igualdad se romperá a partir de nueve pasos:

Mayor número de puntos entre los equipos empatados.

Mayor diferencia de goles entre los equipos empatados.

Goles a favor entre los equipos empatados.

Diferencia general de goles en todo el grupo.

Goles a favor en todo el grupo.

Fair Play: -1 punto por amarilla, -3 puntos por doble amarilla y expulsión, -4 puntos por roja directa y -5 puntos por amarilla y roja directa.

Ranking FIFA.

Estos criterios no sólo se utilizarán para definir la posición de cada selección en la fase de grupos, sino también para elegir a las ocho mejores terceras de los 12 grupos del Mundial. De hecho, es bastante probable que sea más eficaz en este caso, con varias selecciones empatadas a puntos y teniendo que recurrir no sólo a términos goleadores, sino incluso a la clasificación del juego limpio.