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Alineaciones confirmadas en Atlanta. España arranca su andadura en el Mundial 2026 enfrentándose a Cabo Verde en el emblemático Mercedes-Benz Stadium, uno de los recintos más modernos del torneo. Como era de esperar, Luis de la Fuente apuesta por un once de plenas confianzas, aunque marcado aún por ausencias reseñables de inicio como Lamine Yamal y Nico Williams y, sobre todo, por la titularidad de Gavi, la gran sorpresa inicial.

Once de España: bajas y novedades

Cabe recordar que la selección española ha estado condicionada estos últimos días por las lesiones de Lamine, Nico y Víctor Muñoz. Los tres llevan ya unos días trabajando con el grupo, pero era de prever que ninguno fuera titular en el debut de este lunes.

En cuanto al once en sí, Luis de la Fuente confirma que Unai Simón es su portero, como era de esperar tras el último partido amistoso y pese a la polémica generada en los últimos meses en torno a la portería. Además, Cubarsí se afianza como pareja de Laporte en el eje, mientras que Cucurella y Llorente son fijos en las bandas.

Rodrigo, Fabián y Pedri forman el tridente del centro del campo. Arriba, la gran sorpresa es la titularidad de Gavi, habrá que ver si partiendo desde una banda o formando un 4-4-2 para que Ferran Torres y Oyarzabal o bien sean pareja de delanteros o bien se alternen otra banda y el puesto de 9.

Así pues, España sale de inicio con Unai Simón; Marcos Llorente, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodrigo Hernández, Fabián, Pedri; Ferran Torres, Gavi y Oyarzabal.