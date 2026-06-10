El once de España para el debut en el Mundial sin Lamine Yamal ni Nico Williams

Celia Pérez 10 JUN 2026 - 10:12h.

El riojano ha dejado clara sus intenciones para el estreno mundialista

Sólo un español entre los 20 futbolistas que llegan con más minutos al Mundial 2026

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España cerró este martes con victoria ante Perú su preparación para el Mundial. El combinado de Luis de la Fuente llega a la cita mundialista entre las favoritas por su condición de actual campeona de Europa y con una gran racha, en la que lleva sin perder desde hace 26 meses. La primera parada será contra Cabo Verde el próximo lunes y tras los dos primeros amistosos parece que el once para el debut comienza a estar bastante definido.

En portería está definida, como era de esperar, con la presencia de Unai Simón, mientras que en defensa tampoco hay grandes sorpresas. En el eje de la defensa estarán Aymeric Laporte y Pau Cubarsí, mientras que los laterales serán para Marcos Llorente y Marc Cucurella. Tampoco hay dudas en un centro del campo en el que formarán Rodrigo, Fabián y Pedri, la medular intocable del riojano para una cita tan trascedental.

Con gran parte del once definido, donde más dudas existen es en la delantera del combinado nacional, aunque los últimos amistosos han ayudado a dejar más clara cuál será la idea de Luis de la Fuente. Sin Lamine Yamal ni Nico Williams, Luis de la Fuente apostará por Ferran Torres en la derecha y Álex Baena en la izquierda, como compañeros de Mikel Oyarzabal en ataque.

"No llegan para ser titulares ni Lamine ni Nico. Y yo creo que Ferran Torres por la derecha y Alex Baena por la izquierda van a acompañar a Mikel Oyarzabal el próximo lunes contra Cabo Verde", así lo confirmó anoche Miguel Ángel Díaz en El Partidazo.

El Mundial está a punto de dar el pistoletazo de salida y toda España espera ya para ver un debut que, salvo sorpresa inesperada, parece tener bastante definido los once protagonistas elegidos para saltar al césped contra Cabo Verde.