Fran Fuentes 09 JUN 2026 - 13:29h.

El grancanario elogia a todos pero se queda con dos en particular: "He compartido vestuario"

Sólo un español entre los 20 futbolistas que llegan con más minutos al Mundial 2026

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David Silva ha comparecido en un acto publicitario de la mano de LALIGA. El exjugador de Eibar, Celta, Valencia CF, Manchester City, Real Sociedad y Selección Española ha respondido a algunas preguntas, como a las opciones que tiene España de proclamarse campeona en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. En este sentido, el grancanario lo tiene claro, y ve plenamente capacitados a los jugadores y el seleccionador para ganar el torneo. Además, ha elegido a sus dos jugadores favoritos de toda la convocatoria, barriendo para 'casa' y elogiando a dos excompañeros.

Y es que el 'Mago de Arguineguín' lo tiene claro: "Yo creo que la Selección está en un gran momento, está capacitada para ganar el Mundial y luego sí que es verdad que van a ser unas temperaturas creo que altas, pero bueno, hay muchos profesionales detrás que se van a cargar de que estén bien hidratados, bien alimentados y esperemos que España traiga la Copa otra vez", anhela.

En este sentido, se queda con dos jugadores por encima del resto: "Quedarte con uno sería injusto porque hay una gran Selección, pero bueno, yo siempre la verdad que tiro por los compañeros que he compartido vestuario y bueno, hay unos cuantos. Como Oyarzabal, que siempre no se habla mucho de él, pero es muy importante, la verdad que ya la Copa lo vimos. Y luego Martín Zubimendi, también me gusta mucho. Pero, en general, la Selección tiene un grandísimo equipo y bueno, como he dicho antes, esperamos que gane la Copa", afirma.

Del mismo modo, David Silva reconoce que esta Selección llega al Mundial 2026 de manera similar a como lo hacía la del 2010: "Yo creo que se puede asimilar a la época nuestra. Es verdad que luego pueden pasar muchas cosas durante un partido, y más en un Mundial que ahora es más largo. Pero bueno, esperemos que estén todos los factores a favor de la Selección y que puedan conseguirlo", sentencia.