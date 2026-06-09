María Trigo 09 JUN 2026 - 13:07h.

Hay tres porteros y Marc Cucurella es el único jugador nacional que aparece

Preguntan a Cucurella si prefiere a Xabi Alonso o Xavi Hernández y su reacción es viral: "El normal"

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104 partidos y 48 selecciones. El Mundial de fútbol de México, Estados Unidos y Canadá va a ser el más largo de la historia y los seleccionadores deben jugar bien sus cartas en cuanto a la gestión de minutos. Sofascore Latin América ha publicado un listado de los 20 jugadores que llegan a la cita con más minutos disputados en los últimos 12 meses.

Entre los elegidos hay algunos datos curiosos como que sólo hay tres porteros (Kobel, Weverton y Bono), un único jugador de LALIGA EA SPORTS (Vinicius), tres que militan en el Chelsea y un sólo internacional español (Marc Cucurella). Estos son todos.

Los 20 jugadores con más minutos antes del Mundial

Gustavo Gómez, capitán de Paraguay. Juega en el Palmeiras. 6.449 minutos.

Alan Franco, ecuatoriano. Juega en el Atlético Mineiro. 6.359 minutos.

Virgil Van Dijk, neerlandés. Juega en el Liverpool. 5.841 minutos.

Leo Pereira, brasileño. Juega en el Flamengo. 5.829 minutos.

Gregor Kobel, portero suizo. Juega en el Borussia Dortmund. 5.610 minutos.

Joshua Kimmich, alemán. Juega en el Bayern de Múnich. 5.477 minutos.

Vinicius, brasileño. Juega en el Real Madrid. 5.434 minutos.

Vitinha, portugués. Juega en el Paris Saint-Germain (PSG). 5.412 minutos.

Weverton, portero brasileño. Juega en el Gremio. 5.385 minutos.

Cameron Burgess, británico nacionalizado australiano. Juega en el Swansea City. 5.301 minutos.

Junior Alonso, paraguayo. Juega en el Atlético Mineiro. 5.296 minutos.

Moisés Caicedo, ecuatoriano. Juega en el Chelsea. 5.285 minutos.

Yassine Bono, portero marroquí. Juega en el Al-Hilal Saudi. 5.250 minutos.

Cris Richards, estadounidense. Juega en el Crystal Palace. 5.236 minutos.

Enzo Fernández, argentino. Juega en el Chelsea. 5.198 minutos.

Marc Cucurella, español. Juega en el Chelsea. 5.191 minutos.

Hans Vanaken, belga. Juega Club Brujas. 5.186 minutos.

Ellitos Anderson, británico. Juega en el Nottingham Forest. 5.183 minutos.

Willian Pacho, ecuatoriano. Juega en el París Saint-Germain. 5.181 minutos.

Jonathan Tah, alemán. Juega en el Bayern de Múnich. 5.175 minutos.