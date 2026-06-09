El uno por uno y notas de España ante Perú: tres sobresalientes y un suspenso

Javi Rayo 09 JUN 2026 - 05:55h.

España consiguió la victoria ante Perú (1-3)

Luis de la Fuente acaba con todos los debates: Unai Simón será su portero en el Mundial

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España consiguió la victoria en el último amistoso previo al Mundial. Oyarzabal y Pedri fueron los autores de los goles de la Selección. El otro, se lo marcó el portero peruano en propia puerta. Luis de la Fuente ensayó un once titular que muy probablemente será el mismo del debut ante Cabo Verde de la próxima semana. En ElDesmarque ponemos nota a los jugadores de la Selección Española en la victoria ante Perú.

Las notas de la Selección España ante Perú

Unai Simón (7): El portero del Athletic jugó solo una parte pero consiguió dejar la puerta a cero. Perú sólo tuvo un remate a puerta en los primeros 45 minutos y lo paró sin problemas.

Marcos Llorente (7): Buen partido del lateral del Atlético, que apunta a titular ante Cabo Verde. Dio una masterclass de resistencia física y subió y bajó la banda en mil ocasiones.

Pau Cubarsí (6): Poco que decir del partido del jugador del FC Barcelona. Bien en los duelos pero sin florituras. Pudo haber estado mejor en la salida de balón.

Laporte (7): El jugador del Athletic tuvo poco trabajo pero el tiempo que estuvo sobre el campo lo aprovechó. Poderío en defensa y sin dar opciones a los delanteros peruanos.

Marc Cucurella (8): El lateral del Chelsea no notó el jet lag. Fue el mejor defensa con diferencia. Basculó bien, se sumó bien al ataque y mantuvo a raya a los extremos peruanos.

Rodri Hernández (8): Volvió a ser la batuta de la Selección Española. Por sus pies pasaron todas las opciones de peligro de España. Se movió por todo el centro del campo, se asoció y dejó a sus compañeros en ventaja mil y una veces.

Pedri (9): Gran partido una vez más del futbolista canario. Aportó mucho en la creación y puso la guinda a su partido sumándose en ataque y poniendo el 0-2 para España en el marcador.

Fabián Ruiz (5): Al futbolista del PSG le faltó frescura, acusó esa final de Champions y la celebración de los campeones.

Ferran Torres (9): El mejor del partido junto a los dos goleadores. Ferran demostró que puede jugar en el extremo hasta que Lamine Yamal esté recuperado. Puso un pase de la muerte para que Pedri rematara y también las tuvo por sí mismo. En la segunda parte volvió al centro del ataque y tampoco desentonó.

Álex Baena (5): Partido flojo del jugador del Atlético. El que menos aportó en ataque. Un lanzamiento de falta directa que se marchó desviado en la segunda parte fue de lo poco destacable.

Mikel Oyarzabal (9): El jugador de la Real Sociedad necesitó sólo dos minutos para marcar un golazo ante Perú. Tuvo varias ocasiones más para aumentar su cuenta particular.

Sustituciones

David Raya (5): Salió en la segunda parte y nada pudo hacer para evitar el gol peruano.

Dani Olmo (5): Poco destacable en el partido del jugador del Barça. Salió en la segunda parte pero no se le vio.

Eric García (4): El único suspenso de la Selección Española. El jugador del Barça tuvo un momento de desconexión, defendió mal la acción y Perú puso el el 1-3 en el marcador.

Yeremy Pino (5): Al jugador del Crystal Palace le faltó mucho ritmo. No estuvo vertical, no tuvo desborde. Mucho que mejorar.

Gavi (5): Poco, muy poco de Gavi, en los minutos que tuvo sobre el verde. Si ante Irak se le vio más participativo, ante Perú pasó muy desapercibido. Quizás bajó un par de marchas viendo el incidente con Rodrigo en el entrenamiento y la tarjeta amarilla en Riazor.

Mikel Merino (6): Partido para ir cogiendo minutos. Luis de la Fuente le dio poco tiempo al jugador del Arsenal que sigue centrado en recuperarse de la lesión. Aún así, le puso un buen pase a Grimaldo que pudo acabar en gol.

Zubimendi (5): El jugador del Arsenal salió en la segunda parte y, aunque no lo hizo mal, la sombra de Rodrigo sigue siendo muy alargada. Le falta meter una marcha más con la Selección.

Grimaldo (7): Buen partido del jugador del Leverkusen. No tuvo que desplegarse tanto en defensa y eso le permitió sumarse al ataque. Tuvo una muy clara en el tiempo de descuento.

Marc Pubill (S.C):

Pedro Porro (7): Tuvo muy pocos minutos en el campo pero los aprovechó y muy bien. Intentó varios centros desde la banda y se mostró muy físico en tareas defensivas.

Borja Iglesias (S.C)