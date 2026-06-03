Jorge Morán 03 JUN 2026 - 16:45h.

El lío llega con el reparto de entradas para el Mundial 2026

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En dos semanas comienza el Mundial 2026 y todas las selecciones ya se encuentran concentradas de cara a la importante cita en Estados Unidos, México y Canadá. Y aunque en la previa del torneo lo que más se busca es la tranquilidad de todos los jugadores, parece que la guerra ya ha comenzado en Francia. En un combinado acostumbrado a los líos entre la Federación y los futbolistas, los problemas han vuelto a aparecer en mitad de la concentración en Clairefontaine.

Una tensión que ha surgido después de la reunión que ha mantenido Philippe Diallo, presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), con los jugadores. El escenario era conversar sobre las primas y el cupo de entradas para los familiares, en una conversación que no ha llegado a buen puerto.

El lío entre la Selección de Francia y la Federación

Según las informaciones de L'Equipe, el problema viene de lejos, concretamente, del mes de marzo. En ese momento, la FFF solicitó a los jugadores que aceptaran una reducción de las primas por ganar, debido al alto coste de la Copa del Mundo. Aunque en ese momento las informaciones fueron negadas por el presidente, parece que esto ha vuelto a explotar.

Pese a ello, parece que el problema con las primas se ha podido zanjar. Según las informaciones del medio francés, el acuerdo ha llegado con paralizar cualquier importe hasta las semifinales, con la intención de poder aumentar la cifra en ese momento.

Pero el lío ha vuelto a aparecer con el reparto de entradas para familiares. La propuesta de la FFF es la de repartir un máximo de ocho localidades por jugador, siendo dos de ellas gratuitas mientras que las seis restantes llegarían con previo pago. Una cifra que no ha gustado nada a los internacionales, que se han enfrentado a la Federación sin llegar a ningún tipo de contrato. Un lío en la previa del Mundial 2026 y que pone en alerta a los aficionados.