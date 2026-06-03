Jorge Morán 03 JUN 2026 - 12:06h.

Tuvieron una 'discusión' durante un rondo en el entrenamiento

Luis de la Fuente revela su predilección por Gavi y el apodo que le ha puesto: "Espero que no le moleste"

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El buen ambiente está impregnado en la Selección Española. A un sólo día del amistoso de los de Luis de la Fuente, la roja sigue entrenando con la mira puesta en el Mundial 2026. Unas sesiones en la que todavía no están Lamine Yamal, Nico Williams o Víctor Muñoz, que siguen en el gimnasio, y en el que la intensidad es tanta que incluso ya se han visto algún divertido enfrentamiento.