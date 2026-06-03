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Selección Española de fútbol

En vídeo, el divertido pique entre Pedri y Unai Simón con Marcos Llorente como intermediario

En vídeo, el divertido pique entre Pedri y Unai Simón con Marcos Llorente como intermediario
Pedri y Unai Simón en el entrenamiento. ElDesmarque
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El buen ambiente está impregnado en la Selección Española. A un sólo día del amistoso de los de Luis de la Fuente, la roja sigue entrenando con la mira puesta en el Mundial 2026. Unas sesiones en la que todavía no están Lamine Yamal, Nico Williams o Víctor Muñoz, que siguen en el gimnasio, y en el que la intensidad es tanta que incluso ya se han visto algún divertido enfrentamiento.

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