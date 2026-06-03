María Trigo 03 JUN 2026 - 09:17h.

Lo considera clave en el vestuario y lo ve como un futuro gran capitán de España

Gavi vs. Pablo Fornals: los números de la decisión de De la Fuente

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Una de las sorpresas de la lista de España para el Mundial 2026 fue la presencia de Gavi, que había jugado muy poco tras superar una grave lesión. A pesar de ello, Luis de la Fuente decidió apostar por él por delante de otros centrocampistas que llegaban más rodados como Pablo Fornals. En su día, el seleccionador no se quiso mojar en exceso, pero ahora en una entrevista con Manu Carreño en 'El Larguero', se sinceró sobre el futbolista del FC Barcelona.

"Gavi es una persona muy querida dentro de todo el grupo. Yo le he dicho el juguetillo, espero que no le moleste, porque es el que da alegría, gasta bromas a uno, a otro, le da igual que sea veterano o menos veterano. Casaba muy bien con Dani Carvajal, casaba muy bien con Álvaro, casa muy bien con Rodrigo, casa muy bien con todos porque es una persona muy querida, muy querida", comenzó diciendo el seleccionador nacional antes de insistir en lo que aporta al grupo:

"Luego, futbolísticamente, te ofrece también una posibilidad de jugar de diferentes maneras. Bestial, una barbaridad, es muy bueno. Pero Gabi, yo creo que su fortaleza, lo que más aporta precisamente es eso, es en eso de unión con todos. Hay un grupo y lo casa bien y lo cierra bien, siempre está pendiente de agradar a todo el mundo, es muy bueno".

¿Gavi capitán de España?

Tras hacer referencia Luis de la Fuente a "los cuatro capitanes que tenemos casi nada", fue cuestionado por si ve a Gavi con el brazalete de la selección española: "Podría ser el quinto capitán, por supuesto. Le tocará y lo hará muy bien porque ha tenido muy buenos maestros, porque, además, es un chico muy observador. Se fija mucho y, entonces, va a ser cuando le corresponda, que todavía le queda mucha cuerda por delante y mucho camino que recorrer, seguro que sea un gran capitán".

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Gavi, ilusionado y motivado

Cuando salió la convocatorio, el centrocampista de Los Palacios se manifestó así en sus redes sociales: "¡Un sueño hecho realidad, poder jugar mi segundo Mundial representando a mi país! Pero este va a saber distinto después de todo el sufrimiento, de caer y levantarse dos veces en tres años, pero os aseguro que voy a dar todo lo que esté en mi para poder traernos la Copa del Mundo a casa. ¡Es un orgullo y un honor estar en esta lista de 26, vamos a hacer que vosotros también estéis igual de orgullosos!".

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Y hace unos dias, ya desde la concentración de España, puso lo siguiente: "Día 1 de concentración. ¡Vamos a por el Mundial!".