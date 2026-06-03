Pablo Sánchez 03 JUN 2026 - 07:34h.

Los detalles de Riazor a dos días del España - Irak: 15 zonas afectadas

Ya tiene clara su alineación ante Cabo Verde

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España encara los últimos días previos al inicio del Mundial con la ilusión por las nubes. El equipo aguarda a la disputa de los dos amistosos previos a la cita en Estados Unidos y a la espera de seguir recuperando a los jugadores que llegaron tocados a la concentración. Hablamos de Lamine Yamal, Nico Williams y Mikel Merino. A los tres les han castigado bastante las lesiones este curso, aunque todo hace indicar que llegarán a tiempo al torneo. Al menos así lo cree Luis de la Fuente.

El seleccionador está convencido de que estarán disponibles para el primer encuentro del Mundial frente a Cabo Verde. Con esa seguridad lo expresó durante su entrevista en El Larguero de la Ser. Incluso se atrevió a decir que Merino podría estar disponible para el amistoso de este jueves frente a Iraq en A Coruña. Esto, como es obvio, no quiere decir que vayan a jugar sí o sí con la intención de ser un poco más precavidos.

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"Creo que tanto Lamine como Nico Williams y Mikel Merino van a poder estar para el primer partido. Es más, Mikel Merino podría jugar en A Coruña. Yo estoy seguro de que van a estar bien. Eso no quiere decir que consideremos que tienen que jugar. Igual esperamos un poquito más. Pero, en condiciones, están. Están entrenando a un nivel fantástico y perfectamente coordinados con sus clubes. Lo que están haciendo aquí es una continuidad de lo que estaban haciendo en sus clubes".

Rumores de fichajes alrededor de la selección

En esta época del año es inevitable hacer caso omiso a todo el ruido que genera el mercado de fichajes. Un run al que la selección española no es ajena. Luis de la Fuente habla con los chicos sobre su futuro e incluso opinó sobre esa posibilidad de que Rodri Hernández recale en el Real Madrid de la mano de Enrique Riquelme si gana las elecciones.

"Rodrigo puede jugar en cualquier equipo del mundo. Siempre he dicho de estos jugadores españoles que juegan fuera que me gustaría que jugasen en España. No entiendo que no estén aquí. Hablamos de ellos. Les pregunto y me cuentan con naturalidad. Sería un error vivir en contra de la realidad. Esto existe", agregó.