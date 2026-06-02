Los detalles de Riazor a dos días del España - Irak: 15 zonas afectadas

Pablo Sánchez 02 JUN 2026 - 07:22h.

Los dorsales de España en el Mundial 2026

Desde la federación aseguran que el partido se jugará sin problemas

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La preocupación por la situación del césped de Riazor de cara al amistoso de España frente a Iraq de este próximo jueves sigue preocupando en el entorno de la Selección Española. La celebración del ascenso del Dépor el pasado domingo tras el choque ante Las Palmas derivó en invasión de campo y en múltiples destrozos que han puesto en jaque la disputa del encuentro. Sin embargo, tanto la Federación como el conjunto herculino aseguran que el encuentro se desarrollará sin problemas y que el tapete estará en perfectas condiciones en los dos días que restan para la cita.

Así lo contó esta pasada madrugada Isaac Fouto en El Partidazo de Cope, donde asegurá que la Federación no tiene entre manos otra alternativa por si Riazor no está en condiciones. La confianza en el buen estado del terreno de juego es total de cara al choque. Lo que más preocupa de todo este asunto son las lesiones que se pueden producir a escasos 10 días de que arranque el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

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Al parecer, el césped presenta hasta 15 zonas afectadas tanto por las bengalas que lo quemaron como por diferentes áreas en las que el verde se levanta.

La explicación sobre el césped de Riazor

"Si escuchas a la federación no, no hay plan B. Fuentes de la federación aseguran que el partido ante Iraq se va a jugar cien por cien y que el Dépor asegura que el césped estará en condiciones. Desde esta mañana operarios del Dépor están intentando restablecer las zonas afectadas por la invasión tras el partido ante Las Palmas. Hay 15 zonas afectadas en el césped. Partes quemadas por las bengalas y zonas que se levantan. Lo que más preocupa es que algún jugador se pueda lesionar.

La parte no natural se cose con una máquina que viene de Holanda y que tiene el Dépor contratada pero no da tiempo a que venga, por lo que hay que coser a mano. Se espera que antes del jueves esté en condiciones. Está todo vendido. Se anunciará el cartel de no hay billetes", contó Isaac Fouto.