Iñigo Pérez, nuevo entrenador del Villarreal CF con el contrato que no ofrecían a Marcelino García Toral

El extécnico del Rayo firma con el cuadro groguet hasta 2029

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Ya es oficial: Iñigo Pérez se convierte en el nuevo entrenador del Villarreal CF. Era un secreto a voces y el club ha confirmado este lunes la llegada del técnico navarro, que aterriza en La Cerámica apenas cinco días después de perder la final de la Conference League con el Rayo Vallecano y firma, además, el contrato que no le ofrecieron a Marcelino García Toral.

Iñigo firma un contrato de tres años, hasta 2029, y será presentado este martes a las 18:30 horas en la sala de prensa de La Cerámica. Llega al equipo castellonense tras tres años a un nivel sobresaliente en el Rayo, al que no sólo llevó a competiciones europeas sino que consiguió meter en la final de la Conference, la primera a nivel continental de su historia.

Iñigo Pérez y el contrato de Marcelino en el Villarreal

Llega para ocupar el vacío que ha dejado Marcelino, que se marcha tras tres años en el Villarreal en los que también ha cumplido con creces. Sin ir más lejos, este curso ha acabado en tercera posición y jugará la Champions dos años seguidos por primera vez en su historia, si bien es cierto que su papel europeo fue muy pobre y sólo consiguió 1 punto en ocho jornadas.

Sea como fuere, Marcelino se ha marchado tras no conseguir llegar a un acuerdo con el club. Según apuntó en su momento el Diario As, el Villarreal le ofrecía una renovación de un año, mientras que el técnico esperaba una propuesta bastante mayor. Se llegó a especular con que incluso exigía tres o cuatro años, algo que el propio Marcelino llegó a desmentir en sala de prensa, algo enfadado.

Finalmente, no hubo acuerdo entre las partes y Marcelino se fue. Ahora, Iñigo llega para ocupar su lugar con un contrato de tres años, el mismo tiempo que, a tenor de las últimas informaciones, el club no estaba dispuesto a ofrecer a su antiguo entrenador.