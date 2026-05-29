Fran Fuentes 29 MAY 2026 - 11:56h.

Firma su renovación hasta el 2031; junto a Pau Navarro, suma un nuevo jugador de la cantera al primer equipo

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El Villarreal CF ha anunciado la renovación de Carlos Romero. El lateral, que pasó las dos últimas temporadas cedido en el RCD Espanyol, ha demostrado una progresión muy importante y será jugador de la primera plantilla grogueta que dirigirá Iñigo Pérez el próximo curso. Será el sustituto de Alfonso Pedraza, que se ha marchado tras acabar su contrato con la entidad castellonense. En este sentido, el club amarillo ha revelado que el de Torrent se compromete con el club con un contrato de larga duración, habiendo firmado hasta el 2031.

De este modo, el Villarreal celebra la promoción de un canterano, un jugador que lleva desde las categorías inferiores en el equipo y cuya progresión en LALIGA EA SPORTS ha sido meteórica, convirtiéndose en uno de los mejores jugadores del Espanyol y en una de las grandes revelaciones de la temporada en el fútbol español.

El Villarreal CF suma a un canterano más a su primera plantilla

Así las cosas, el Villarreal logra ganar a un efectivo de alta calidad de cara al próximo curso, en el que tendrá que afrontar tres competiciones: LALIGA, Copa del Rey y UEFA Champions League. Después de lograr la tercera plaza de la mano de Marcelino García Toral, el conjunto amarillo volverá a competir en el máximo torneo continental, en el que tratará de mejorar el papel que protagonizó el pasado curso, donde se quedó muy lejos de clasificar a la siguiente ronda.

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Se suma, de este modo, a Pau Navarro como el principal exponente de la cantera del Villarreal en el primer equipo. Y es que, en una provincia como Valencia, es complicado que los mejores jugadores no acaben en el Valencia CF, un club que, a pesar de atravesar unos años difíciles, sigue acaparando una gran masa social. Pese a todo, la cantera grogueta sigue sumando protagonistas al primer equipo de manera paulatina, con la esperanza de que sean importantes.