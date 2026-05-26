Pablo Sánchez 26 MAY 2026 - 18:39h.

Las 'novias' de Luis Milla: dos equipos de LALIGA, el Como de Cesc Fábregas o jugar con Cristiano Ronaldo

Las cifras mejoran las ofertas presentadas hasta el momento

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Uno de los grandes culpables de que el Getafe esté de vuelta en Europa es Luis Milla. El mediocentro lideró al equipo de Bordalás en todos los sentidos y por eso no es de extrañar que sea un caramelo en el mercado estival. Muchos se referían al duelo de la pasada jornada contra Osasuna como el último servicio de un futbolista con contrato en vigor hasta 2027.

Que Luis Milla es uno de los mejores mediocentros de LALIGA EA SPORTS es algo que está fuera de toda duda. Tanto abarcan sus virtudes como su nombre en el mercado de fichajes veraniego. Desde hace semanas se habla mucho de su salida veraniega y hasta cinco equipos de la misma categoría se postulan como posibles destinos.

Villarreal y Betis son dos de ellos, aunque el interés parece extenderse lejos de España. Concretamente a un país y una liga muy distintas en economía y calidad. Hablamos de Arabia Saudí. Según informa Marca, el Al-Nasr habría puesto sobre la mesa una oferta irrechazable y que mejora de forma ostensible la presentada por el cuadro castellonense.

La oferta tiene casi convencido a un Luis Milla que, a sus 31 años, firmaría el mejor contrato de su carrera. La decisión llegará en los próximos días.

El Getafe entra en su verano clave

El exitoso final de temporada del Getafe, clasificado para la próxima edición de la Conference League, no servirá para que cesen los trabajos en las oficinas del club del sur de Madrid. Su presidente, Ángel Torres, deberá resolver muchos temas, algunos de máxima prioridad, para configurar un equipo que no sufra en el curso 2026/27.

Presente por cuarta vez en su historia en una competición europea, el Getafe también disputará LaLiga y la Copa del Rey. Por tanto, participará en tres competiciones y si esta temporada sufrió hasta enero en dos, deberá planificar al milímetro cada movimiento para no ser un firme candidato a perder la categoría.

El primer asunto que está encima de la mesa, y seguramente el más importante, es la renovación o la salida de José Bordalás, el verdadero arquitecto del milagro del Getafe. Termina contrato el 30 de junio, acumula en dos etapas diferentes un total de nueve campañas en el conjunto azulón y tiene una oferta de renovación de un año encima de la mesa.

A sus 62 años, y con buen cartel, es más que posible que busque una oportunidad en un equipo de mayor calado que el Getafe para probar sus cualidades como entrenador fuera del cobijo de un club que conoce a la perfección. Sin embargo, el aliciente europeo y el cariño que ha recibido de toda su afición en los últimos meses podrían desnivelar la balanza en favor del Getafe.

Hay dos jugadores imprescindibles en el Getafe con un año de contrato que podrían salir este verano para dejar dinero en las arcas azulonas. Son Luis Milla y Mauro Arambarri. Como Bordalás, tienen buen nombre y después de muchas temporadas en el Getafe gobernando el centro del campo, podrían salir para buscar nuevas aventuras. Tienen 31 y 30 años, respectivamente, y Arambarri tiene pretendientes como el River Plate, serio candidato para hacerse con sus servicios.