Luis Milla explica por qué se vio perdedor con el Valencia antes de la final de Champions: "En el vestuario"

Ángel Cotán 28 ABR 2026 - 09:48h.

El exfutbolista che recuerda aquella amarga noche en París

La clave para que Ramazani siga en el Valencia CF: "En estos casos es definitivo"

Compartir







Cuánto hemos cambiado. Más allá de la afición, que no es poco, casi nada queda de aquel Valencia CF que rozó la gloria en la UEFA Champions League hasta en dos ocasiones. Ahora, el equipo que dirige Carlos Corberán brega por eludir el descenso en LALIGA EA Sports, pero en los primeros compases del Siglo XXI era uno de los grandes conjuntos del viejo continente. Un equipo del que formó parte Luis Milla Aspas.

El exfutbolista y padre del centrocampista del Getafe CF aterrizó en Mestalla como todo un veterano con una carrera deportiva de mucho peso. Allí, defendiendo el escudo del murciélago, Luis Milla disfrutó del fútbol y rozó la Orejona.

PUEDE INTERESARTE El Espanyol agranda su crisis y el Levante recorta puntos a Sevilla y Mallorca: así queda la clasificación de LALIGA

Ahora, con el paso de los años, el entrenador recuerda aquella final perdida contra el Real Madrid en el Stade de France de París en el podcast Offsiders. Allí, el exvalencianista explica por qué sintió desde el vestuario que no podían ganar aquella final de Champions League.

Luis Milla explica por qué sintió que el Valencia no podía ganar la final

El exfutbolista lanza la vista atrás y pone el foco en cómo afrontó aquel Valencia los días previos a la gran cita europea: "El entorno, la prensa... ¿Qué hacen? Meter mucha presión y decir que el Valencia es favorito. Es verdad, nosotros veníamos como aviones, pero cuando no eres capaz de gestionar o no estar preparado para el momento de jugar un partido tan importante, esos dos-tres días previos, cuando un equipo como el Madrid está preparado aunque venga con una situación de que el fútbol no, porque el otro fútbol lo maneja mejor... ".

De hecho, Luis Milla confiesa que desde el vestuario, por los nervios del técnico entre otras cosas, sintió que no podían ganar en París: "Recuerdo perfectamente que había dos dudas, creo que eran Farinós y Kily. Y recuerdo antes del partido en el vestuario, porque me pilló con 35 años, y me di cuenta que no podíamos ganar el partido. Los nervios, la tensión, y sobre todo el entrenador, creo que tenía que estar más tranquilo en esa situación. Ante esa situación, solamente focalizarte en lo que es el juego y no en los problemas de que este jugador no va a jugar".