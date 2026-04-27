David Torres 27 ABR 2026 - 14:01h.

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ValenciaVicent Abril viene de hacer doblete este fin de semana, como tantos otros. Convocado con el primer equipo ante el Girona, tras no jugar, fue el meta titular el domingo con el VCF Mestalla. De nuevo fue trascendental para la victoria del filial y, de paso, lograr la salvación del segundo equipo. Atado y renovado el verano pasado (Hasta 2029), es un fijo con Carlos Corberán como tercer portero aún antes de la lesión de Julen Agirrezabala, pero no puede tener minutos en la élite. Dimitrievski, primero, y Rivero, después, le cierran el camino a Primera.Por eso, como ha venido informando ElDesmarque, la idea del club es que el internacional sub 21 Abril salga cedido la temporada que viene a un equipo donde pueda foguearse y tener minutos y así no cortar su trayectoria.

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Abril quiere minutos

Vicent Abril parece tenerlo claro pero, por si alguien duda, su idea no es quedarse una campaña más en blanco, porque muchas convocatorias del primer equipo le privaron de jugar en Segunda RFEF. Como lo sabe, al término del partido del VCF Mestalla ante el Espanyol aseguró en zona mixta que, aún no sabiendo qué sucederá, necesita regularidad. "Ha sido una temporada inolvidable porque todo lo que he conseguido. No tengo ni idea qué pasará (con mi futuro). Un portero necesita continuidad. Me he visto muy seguro y eso es lo que importa. Ayudaré en lo que haga falta".

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¿Quién es Vicent Abril?

Vicent Abril, nacido en 2005 en Castelló (La Ribera), ingresó en la Academia VCF hace doce temporadas, en agosto de 2013. Desde ese momento ha ido dando pasos hasta alcanzar el VCF Mestalla con el que la temporada pasada compitió en el Grupo III de Segunda Federación, así como participó en diversas convocatorias con el primer equipo con el que disputó el amistoso ante la Selección Nacional de México el pasado octubre.

Vicent Abril no puede ser un desconocido para el gran público y más desde que en mayo de 2024 fuera sido citado por Rubén Baraja para completar la plantilla que se iba a enfrentar en Mestalla al Alavés. El cancerbero, nacido en 2005 defendía por aquel entonces la portería del Juvenil A del conjunto de Mestalla. Después, la temporada pasada dio el salto al filial y ahora está ya trabajando con el primer equipo con Carlos Corberán desde el principio, aunque, como se esperaba, alternó este el año con el filial. Vicent Abril lleva años llamando a la puerta de la élite. Antes de estrenarse, fue citado con el primer equipo para entrenar bajo la batuta de Gennaro Gattusso durante la estancia del técnico transalpino en el conjunto che.

Vicent Abril es internacional con las categorías inferiores de la Selección Española y ya ha alcanzado la sub 21.