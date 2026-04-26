El VCF Mestalla logra la permanencia tras ganar al Espanyol B: Mario Domínguez volvió a marcar

David Torres 26 ABR 2026 - 14:02h.

Venció por 3-0 al Espanyol B con goles de Jaume Durà, Mario Domínguez y Okai

Las cuentas de la salvación para el VCF Mestalla: los tres resultados que le valen

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ValenciaEl VCF Mestalla de Óscar Sánchez lo ha logrado y ha enderezado el rumbo para mantener la categoría y asegurarse que jugará un año más en Segunda Federación. El triunfo por 3-0 ante el Espanyol B (Jaume Durà y Mario Domínguez antes del descanso y Leslie Okai en el 90) le permite sumar los puntos necesarios para no sufrir más en una campaña en la que tuvo que cambiar de entrenador (Angulo por Óscar Sánchez) y enderezar el rumbo en las últimas jornadas para lograr la permanencia.

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La tercera victoria consecutiva confirma la mejoría del equipo que, de momento, es noveno con 44 puntos, cinco más que el que ahora marca la permanencia cuando sólo queda una jornada por disputar. Sufriendo, pero el filial lo ha conseguido.

La pegada en la primera mitad, en la que los pericos mandaron un balón al larguero y la solidez defensiva en la segunda fueron suficientes para lograr un triunfo que deja ya sin sentido el último partido en Olot del próximo 3 de mayo. No obstante, haberse salvado a una jornada del final no es un éxito, es el objetivo mínimo exigible para un grupo que, en las últimas jornadas contó con la inestimable aportación de "primeras" como Vicent Abril, David Otorbi, Rubo Iranzo y fichajes de invierno como Wanjala.

Mario Domínguez, el drama que viene: 16 goles en el aire

El pichichi del equipo Mario Domínguez logró el tanto de la tranquilidad antes del descanso. Lleva 16 dianas y el Valencia CF tiene hasta el 31 de mayo para ejecutar su renovación por tres temporadas ligado al primer equipo pero, según ha avanzado la COPE, el club se lo está pensando porque eso condicionaría la planificación de la primera plantilla y trata de renegociar el futuro del punta que, tras superar una grave lesión, ha sido el alma máter de este VCF Mestalla.