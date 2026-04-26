El Valencia CF mete tráfico con el descenso: El calendario que le queda y a sus rivales directos en las últimas 5 jornadas
El Valencia CF pone tierra de por medio y seis equipos con el descenso
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ValenciaLa victoria del Valencia CF ante el Girona, además de tres puntos, supone un triunfo que aleja un poco más a los de Carlos Corberán del descenso. Aunque todavía faltan varios partidos de la jornada que pueden alterar las últimas posiciones con los encuentros de esta jornada (Osasuna-Sevilla; Real Oviedo - Elche y Espanyol-Levante) el Valencia CF se destaca y, actualmente, es decimoprimero con 39 puntos en la tabla tras vencer a un rival directo que lo deja abajo.
El tráfico
Y esa es una de las claves que le dan margen a los de Mestalla: por detrás de ellos hay mucho "tráfico", es decir, seis equipos que, de momento están por detrás entre los de Mestalla y el descenso. Esa cantidad de equipos, aunque no rebaje la puntuación para salvarse, Corberán ya dijo que con 39 puntos no se salva nadie, y sabe que el factor Mestalla será decisivo. Y ahí el calendario también les beneficia. De las cinco jornadas que restan por disputarse, tres partidos serán en Mestalla: Atlético, Rayo y Barcelona.
El Calendario del Valencia CF y sus rivales
Este es el calendario que le queda al Valencia CF y a sus rivales a falta de cinco jornadas para el final
Valencia (11º con 39 puntos)
En casa: Atlético de Madrid, Rayo Vallecano y FC Barcelona.
A domicilio: Athletic y Real Sociedad.
Rayo Vallecano (12º con 38 puntos) (un partido menos)
En casa: Real Sociedad, Girona y Villarreal.
A domicilio: Getafe, Valencia y Alavés.
Espanyol (12º con 38 puntos) (un partido menos)
En casa: Levante, Real Madrid, Athletic y Real Sociedad.
A domicilio: Sevilla FC y Osasuna.
Girona (14º con 38 puntos)
En casa: Mallorca, Real Sociedad y Elche.
A domicilio: Rayo Vallecano y Atlético.
Alavés (15º con 36 puntos)
En casa: Athletic, Barcelona y Rayo Vallecano.
A domicilio: Elche y Real Oviedo.
Mallorca (16º con 35 puntos)
En casa: Villarreal y Oviedo.
A domicilio: Girona, Getafe y Levante.
Elche (17º con 35 puntos) (Con un partido menos)
En casa: Alavés y Getafe.
A domicilio: Oviedo, Celta de Vigo, Elche y Girona.
Sevilla FC (18º con 34 puntos) (Con un partido menos)
En casa: Real Sociedad, Espanyol y Real Madrid.
A domicilio: Levante, Osasuna, Villarreal y Celta de Vigo.
Levante (19º con 32 puntos) (Con un partido menos)
En casa: Osasuna y Mallorca.
A domicilio: Espanyol, Villarreal, Celta de Vigo y Real Betis.
Real Oviedo (20º con 28 puntos) (Con un partido menos)
En casa: Elche, Getafe y Alavés.
A domicilio: Real Betis, Real Madrid y Mallorca.