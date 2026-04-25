David Torres 25 ABR 2026 - 18:04h.

El VCF Mestalla de Abril, Otorbi, Mario Domínguez y Vïctor Junior despega en Castellón (0-4)

Podría lograr la salvación aún perdiendo si UD Barbastro y SD Ibiza no vencen

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ValenciaEl VCF Mestalla afronta este fin de semana otro choque de filiales, esta vez en el último compromiso liguero como local, donde puede certificar la permanencia. El Espanyol B no es un rival sencillo, pero la presión y la necesidad obligan. Para ello, a los de Óscar Sánchez les valen tres posibles resultados: ganar, empatar o perder y que la UD Barbastro también lo haga y la SD Ibiza no gane.

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Tras el golpe sobre la mesa que dio el equipo en Castellón con una contundente victoria por 0-4 en un escenario muy exigido, el VCF Mestalla busca continuar su camino en casa donde encadena 2 victorias consecutivas ante Terrassa y UE Sant Andreu, reciente campeón de liga.

Con un balance de 8 goles a favor, 2 en contra y seis puntos de seis posibles como local desde la llegada de Óscar Sánchez, el filial intentará dar continuidad a lo que se vio en estos dos choques y, más recientemente, en la capital de La Plana para poder sumar tres puntos que aseguren la permanencia tras unas jornadas de exigencia máxima.

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El conjunto valencianista regresó a la senda de la victoria como visitante en la última jornada tras no hacerlo desde el 19 de octubre, en la jornada 7. Esta victoria ha reforzado la confianza de un equipo que solo piensa en ganar de la mejor manera posible en la última cita de la competición doméstica ante la afición valencianista.

Ahora mismo, el VCF Mestalla acumula 41 puntos, a una distancia de cuatro puntos respecto al 'play-out' y a cinco de la zona de descenso directo. El Espanyol 'B', por su parte, está en la zona intermedia con 49 puntos y con opciones muy remotas de optar a 'play-off' de ascenso

Cómo y dónde ver el VCF Mestalla

El encuentro, que se disputará el domingo a las 12:00 en el Antonio Puchades correspondiente a la jornada 33 del Grupo 3 de Segunda Federación, podrá seguirse en directo desde VCF Media en radio. Además, SOCIO VCF y abonados y un acompañante tienen entrada gratuita hasta completar aforo.