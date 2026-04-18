David Torres 18 ABR 2026 - 19:18h.

Ya roza la salvación

Quién es David Otorbi, el debutante más joven de la historia del Valencia CF que acaba de renovar cinco años

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CastellónEl VCF Mestalla de Abril, Otorbi, Mario Domínguez y Vïctor Junior despega en Castellón (0-4), cuatro de las joyas de la cantera valencianista en las que el club tiene puestas sus esperanas de futuro, se lució ante el filial castellonense.

El VCF Mestalla ha disputado en la tarde de este sábado el partido ante el CD Castellón B correspondiente a la jornada 32 del Grupo III de Segunda Federación. El partido, disputado en las instalaciones Gaetà Huguet ha finalizado con clar victoria del filial que se ha impuesto con contundencia con goles de Mario Domínguez, Víctor JR y doblete de Leslie.

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El filial quería dar continuidad a su bien hacer del pasado fin de semana con la gran victoria ante la UE Sant Andreu y ha salido al Gaetà Huguet decidido a poner tierra de por medio desde el primer momento para sumar tres puntos que le alejaran de la zona baja de la clasificación.

Abril comienza, Mario Domínguez finaliza

Nada más empezar el partido una rápida contra lanzada por Vicent Abril el balón largo llegaba a Mario Domínguez que, con un buen movimiento, se posicionaba para disparar a puerta con la izquierda y anotar el primer gol en el minuto 4. Solo dos minutos después pudo llegar el segundo en un penalti provocado por Rodrigo Gamón que esta vez pudo transformar Mario Domínguez al que le adivinó la intención el guardameta local.

El VCF Mestalla en todo caso no acusó el golpe anímico y siguió firme en su plan de partido y volvió a marca poco antes del primer cuarto de hora en una nueva recuperación por presión de Rodrigo Gamón, que esta vez aprovechó Mario Domínguez para asistir a Víctor JR que amplió ventaja.

El Castellón, superado por la pegada che

Poco a poco el CD Castellón trató de reaccionar y se intentó acercar sin demasiado peligro al área de Vicent Abril. Quien sí pudo marcar nuevamente fue el VCF Mestalla primero en un saque de esquina de Víctor JR que se estrelló en el poste y posteriormente en un lanzamiento de David Otorbi duro y secó a la base del paló que rechazó con dificultad el guardameta local que minutos después hubo de intervenir en un disparo de Monferrer. También hubo de intervenir Vicent Abril en un lanzamiento de Isi al que respondió de forma espectacular el guardameta valencianista.

La segunda parte arrancó con la misma dinámica de la primera y ya en los primeros segundo el VCF Mestalla dispuso de una rápida contra que finalizó en buena posición Rodrigo Gamón, y respondió rápidamente el CD Castellón que nuevamente se encontró con Vicent Abril

El encuentro era un intercambio continuo de oportunidades para los dos equipos. Pudo anotar el tercero del VCF Mestalla en una acción por la izquierda de Víctor JR que centró a Otorbi que resbaló y no pudo rematar en condiciones, y en la acción siguiente el CD Castellón tuvo la oportunidad de recortar distancias en una buena acción de Nico que de nuevo se encontró con Vicent Abril.

Conforme avanzaban los minutos el VCF Mestalla trataba de mantener la ventaja en el marcador, tratando de no conceder a un CD Castellón B que trataba de obligar al filial valencianista a retroceder posiciones en el terreno de juego.

Óscar Sánchez lo remata desde el banquillo

En los minutos finales Óscar Sánchez refrescó el ataque dando entrada a Alin Gera, Leslie y Aimar Blázquez, para mantener también la línea de presión y obligar al CD Castellón B a mantener la vigilancias defensivas.

Los cambios surtieron efecto ya que al poco de entrar el campo Leslie anotó el tercero en una jugada individual en la que recibió el balón de Aaron Mayol, dribló a su par y aprovechó el aclarado que le hizo Aimar Blázquez para acabar batiendo por el palo corto a Sergi Torner.

Apenas dos minutos después de nuevo marcaría Leslie en un balón largo que peinó Aimar Blázquez y que el extremo ghanés aprovechó para anotar su segundo gol en dos minutos sentenciando un partido en el que en los minutos finales entraron también Javi Pamies y Prevedini para acabar de cerrar un encuentro redondo en que además el VCF Mestalla dejó la portería a cero.

La próxima cita del VCF Mestalla será el domingo 26 de abril a las 12:00 h ante el RCD Espanyol B, penúltimo partido de la fase regular que se disputará en horario unificado.