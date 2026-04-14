David Torres 14 ABR 2026 - 07:17h.

Otorbi, Mario Domínguez, Abril, Mayol y Lucas brillaron; se espera a Pablo López

El plan de Ron Gourlay sigue contando con Carlos Corberán: Football vs balompié

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ValenciaEl VCF Mestalla pasó por encima de la UE Sant Andreu, líder del Grupo III de Segunda Federación (3-1). Los jugadores de Óscar Sánchez han renacido y, en un encuentro, disputado bajo una intensa lluvia en el Antonio Puchades con gran presencia de público, golearon a los catalanes. El filial fue muy superior a lo largo de los 90 minutos y venció con goles de Rodrigo Gamón, Mario Domínguez y Aimar Blázquez y bajo la atenta mirada de Ron Gourlay, CEO de fútbol del Valencia CF que, tal y como pudo saber ElDesmarque, no se perdió ni un detalle del cambio radical que han experimentado los chavales.

El plan del Valencia con la Academia

Gourlay, que vio el partido desde el túnel de vestuarios y no en la grada, tiene en la Academia del Valencia CF uno de sus pilares para la sostenibilidad económica del club, "Tenemos planes para seguir desarrollando talento joven. La clave es que estos jugadores jóvenes sigan surgiendo en el Club y tener un buen departamento de contratación que trabaje de la mano de la cantera para que lleguen al primer equipo. Ya han pasado los tiempos de que los clubes se gasten cientos de millones de euros", dijo en octubre y, por eso, siempre que puede, ojea al filial.

Bajo este paraguas, en invierno se ficharon hasta ocho jugadores para el filial, más incluso que para el primer equipo. Se busca captar talento porque la idea es que la Academia sea la columna vertebral de este club. Por eso, el plan a corto plazo es incrementar la infraestructura para gestionar a los jóvenes jugadores de élite. El sueño en el Valencia CF es que tres jugadores cada temporada lleguen al primer equipo y que el técnico en la élite cuente con ellos, pero de verdad, que tengan minutos.

Nombres propios: Otorbi, Domínguez, Víctor Junior...

Y ahí, por ejemplo, ante el Sant Andreu, futbolistas como David Otorbi (apunto de renovar, según avanzó la COPE), Mario Domínguez, pendiente de una renovación de contrato ya apalabrada, o Víctor Junior fueron de los más destacados. Vicent Abril, meta habitual con Carlos Corberán, que saldrá cedido en busca de minutos; cumplieron y los pivotes Aarón Mayol, recién fichado del juvenil del Levante, y Lucas Núñez (que ya han entrado en varias convocatorias), también brillaron ante Gourlay. Por debajo y al lado hay más. Hasta lesionados hay futbolistas interesantes que el Valencia quiere promocionar para su primer equipo o vender si aquí no hay sitio. Por ejemplo, hay fe ciega en Pablo López, lesionado con el Mirandés, pero con el que hay esperanzas de que pueda llegar a la élite.

Más fichajes que en el primer equipo, el ejemplo a evitar: Saravia

Ante este planteamiento, y como llegaron ocho refuerzos para el filial y tres para el primer equipo, en Paterna escoció mucho tener que fichar a un lateral derecho como Renzo Saravia porque no encontraron en la Academia un sustituto de garantías. El futuro del club no pasa por ir al mercado a fichar un lateral porque se lesiona en enero, sino formarlo en la Academia. En ese sentido, cabe recordar que Gourlay ya fichó para Arabia como director deportivo al responsable de la Academia del Atalanta, una de las mejores de Europa y que ha ayudado a convertir al club de Bérgamo en uno de los equipos más competitivos de Italia. La idea es reforzar el trabajo de Luis Martínez e implementarlo creando una estructura con profesionales especializados en la captación de talento (Wanjala, Benama o Gomes han llegado así en invierno) y en el posterior desarrollo de jugadores jóvenes con visos siempre de llegar al primer equipo.

El escenario ideal que maneja el Valencia CF del futuro próximo es que cada temporada suban tres jugadores al primer equipo y formen parte de la primera plantilla.

El escenario ideal que maneja el Valencia CF del futuro próximo es que cada temporada suban tres jugadores al primer equipo y formen parte de la primera plantilla. Y, a partir de ahí, contar con un entrenador que les dé minutos en la élite. Sino, el plan B es la cesión. Ahí entraron ya Marí, Iker Córdoba, Pablo López y será el futuro de futbolistas como Abril. Sino juegan con Corberán, saldrán cedidos.

Gourlay se ha dado un tiempo para asegurarse que en el vivero de Paterna todos sepan cuál es su función y qué se espera de ellos antes de reestructurar el área porque la sostenibilidad económica del Valencia, según entiende el CEO de fútbol, pasa por el Nou Mestalla pero también por la Academia.