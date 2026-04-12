David Torres 12 ABR 2026 - 19:53h.

Rodrigo Gamón, Mario Domínguez y Aimar Blázquez tumban al líder y aplazan su ascenso

El VCF Mestalla no puede con la efectividad del Andratx

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ValenciaEl VCF Mestalla venció con claridad ante la UE Sant Andreu (3-1), líder del Grupo 3 de Segunda Federación y sale del descenso. El filial bajo la batuta de Óscar Sánchez es otro. Tiene un punto más de intensidad y así se ha encontrado con una mejoría con la que puede lograr definitivamente la salvación. El Mestalla se adelantó en la primera mitad gracias a un gol de cabeza de Rodrigo Gamón que aprovechó un centro medido desde la derecha de David Otorbi. En la segunda parte, el extremo Otorbi forzó un fallo del meta Iñaki y Mario Domínguez, que lleva seis jornadas seguidas marcando, anotaría el 2-0. Ya con uno más, en el 82, Aimar Blázquez, redondearía la goleada ante un equipo que venía de nueve victorias consecutivas.

Los catalanes, que podían proclamarse campeones, se vieron superados en todo momento por los jóvenes jugadores del conjunto valencianista. Sólo al comienzo de la segunda parte, el equipo visitante pudo acortar distancias, pero se encontró con el palo y con el meta internacional Vicent Abril.

La pareja Mayol - Lucas Núñez en la medular mantuvieron siempre el tipo y, enlazando con los extremos y Víctor Junior generó mucho peligro ante el Sant Andreu. Atrás, Panach, Wanjala, Marcos Navarro y Monferrer se multiplicaron en la zaga y salían a flote en una tarde lluviosa en la Ciudad Deportiva de Paterna.

El Sant Andreu acaba con uno menos

La lesión de Noel en el minuto 70 cuando el UE Sant Andreu había agotado los cinco cambios, hizo que el equipo catalán (cuya afición se había citado en un pabellón para celebrar el posible ascenso) tuviera que jugar los últimos veinte minutos. El VCF Mestalla, que también había movido sus filas, sacó a Aimar Blázquez y remató el partido. Víctor Junior lo dejó sólo ante el meta al joven punta que anotaba el 3-0.

Aún tuvo tiempo el Sant Andreu para hacer el del honor. Walid, con la caña, aprovechaba un rechace tras un paradón de Abril y establecía el 3-1 definitivo. Saltaba la sorpresa en el Antonio Puchades y el filial valencianista sale del descenso aplazando el alirón de los de Sant Andreu.