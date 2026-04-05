David Torres 05 ABR 2026 - 15:03h.

El VCF Mestalla de Óscar Sánchez y ya sin Angulo despega con goleada

Los de Óscar Sánchez dieron la cara

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El VCF Mestalla ha disputado en la mañana de este domingo el partido ante el CE Andratx en la jornada 30 del Grupo III de Segunda Federación. El encuentro, disputado en el Municipal de Sa Plana, ha finalizado con victoria local por 5-2 en un duelo en que el CE Andratx mostró una gran eficacia cara a portería y no castigó al VCF Mestalla cada vez que intentó acercarse en el marcador con los dos goles de Mario Domínguez y el postrero de Rodrigo Gamón.

El filial buscaba una victoria fuera de casa para dar continuidad al triunfo del pasado domingo ante el Terrassa FC ante un rival como el CE Andratx que había sumado la mayoría de sus puntos como local. De partida el equipo local asumió el mando y se adelantó al minuto 3 y en esos minutos iniciales dispuso de varios saques de esquina de forma consecutiva.

Toca remar contra marea bien pronto

El conjunto que dirige Óscar Sánchez intentó rehacerse de un inicio complicado y dispuso de su primera gran ocasión en una contra conducida por Víctor JR que habilitó a Otorbi que en su disparo cruzado se encontró con una gran intervención de Elías. Con el equipo mejor posicionado llegó el segundo tanto local que de nuevo anotaría por medio de Garrido.

El VCF Mestalla pudo reaccionar gracias a un penalti que transformó Mario Domínguez, su sexto gol en los últimos 5 partidos, que volvió a mostrar su fiabilidad desde los once metros en una pena máxima que provocó Jaume Durà tras una buena acción de ataque por banda izquierda. Tras el tanto el VCF Mestalla apretó en los minutos finales para conseguir la igualada antes del descanso pero sin encontrar una ocasión clara de gol. El que sí acertó fue nuevamente el CE Andratx que mostró una alta eficacia en estos primeros 45 minutos.

Carrusel de goles en la segunda mitad

En el inicio de la segunda parte el VCF Mestalla buscó de salida el gol que le metiera de nuevo en partido. Óscar Sánchez movió el banquillo para dar entrada a Monferrer en el lateral y buscar mayor profundidad por banda derecha.

Lo que llegó sin embargo fue un nuevo gol del CE Andratx por medio de un Garrido muy inspirado que volvió a acertar en su remate tras centro lateral.

El partido se puso ya muy cuesta arriba para un VCF Mestalla que quiso en todo caso tratar de recortar diferencias y lo hizo en un nuevo gol de Mario Domínguez que en todo caso fue anulado por fuera de juego. Entraron al terreno de juego Aimar Blázquez y Leslie para tener mayor presencia ofensiva.

El filial pudo recortar distancias por medio de un nuevo penalti que volvió a transformar Mario Domínguez, que no erró esta pena máxima esta vez provocada por Víctor Jr. Sin tiempo casi para intentar recortar más la diferencia llegó el quinto gol del CE Andratx que penalizó una pérdida en el centro del campo y anotó por medio de Javi Sánchez para cerrar ahora sí el partido a pesar del postrero tanto de Rodrigo Gamón ya en el 90.

La próxima cita del VCF Mestalla será en el Antonio Puchades el domingo 12 de abril a las 18:00 h ante la UE Sant Andreu.