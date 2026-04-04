eldesmarque.com 04 ABR 2026 - 13:13h.

El VCF Mestalla tiene seis jornadas para salvarse: empieza ante el Terrassa

Una victoria le permite estar fuera de puestos de descenso

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ValenciaEl VCF Mestalla afronta este fin de semana otro encuentro exigente. El filial valencianista se desplaza a las Islas Baleares para disputar este domingo a las 12:00 horas en el Municipal Sa Plana el encuentro correspondiente a la Jornada 30 de Segunda Federación Grupo 3

El nuevo técnico Óscar Sánchez afronta su primer desplazamiento y la voluntad es volver a sumar tres puntos dando continuidad a las excelentes sensaciones que se vieron en el Antonio Puchades en la jornada pasada.

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Los tres puntos ante el Terrassa permitieron al equipo salir de puestos de 'play-out', pero a pesar de ello, el equipo no pierde el foco y trabaja al máximo para distanciarse lo máximo posible de la zona roja.

El Valencia Mestalla acumula 35 puntos, once de ellos como visitante. Con 16 goles a favor y 21 en contra, el equipo intentará revertir ese balance fuera de casa y sumar los máximos puntos posibles en este tramo final tan importante.

El conjunto balear ha logrado sumar 25 puntos en total, y 21 de ellos han sido en casa, solo cuatro como visitante. Los de José Contreras ocupan la 17a plaza en la tabla, en penúltima posición. El encuentro de la primera vuelta entre VCF Mestalla y Andratx se saldó con reparto de puntos (2-2), en el choque correspondiente a la jornada 10 del Grupo 3 en Segunda Federación.

Habla Lucas Núñez, el pivote renacido

En la previa de la visita al CE Andratx el mediocentro Lucas Núñez ha valorado en VCF Media este encuentro que abre la secuencia de los últimos 5 partidos de la fase regular.

"El equipo está muy mentalizado en que hay que volver a sacar los tres puntos. Nos ha venido muy bien esta victoria contundente ante un gran rival que venía en buena racha y creo que se vio en el campo que sobre todo disfrutamos, tanto con balón como sin balón".

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