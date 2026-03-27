David Torres 27 MAR 2026 - 13:43h.

El Valencia CF despide a Angulo, técnico del filial y leyenda del club

Primer partido con Óscar Sánchez

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Todavía convulsionado por el despido de Miguel Ángel Angulo, leyenda del Valencia CF, el VCF Mestalla regresa al Antonio Puchades para disputar este sábado a las 12:00 horas un partido muy exigente para el equipo ante el Terrassa, donde buscarán sumar tres puntos importantísimos en esta Jornada 29 de Segunda Federación Grupo 3. Tras un empate in extremis en Lleida, los valencianistas están obligados a ganar para abandonar los puestos de descenso.

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El conjunto dirigido por Óscar Sánchez, que se estrena en el banquillo del Valencia Mestalla, quiere volver a sumar de tres en tres y reencontrarse con la victoria después de tres empates consecutivos en un mes de marzo complicado e igual de exigente que el de febrero.

El filial valencianista llega al choque en posiciones de play-out con 32 puntos, ocupando puesto de play-out, a dos de la zona de salvación, delimitada por la UE Olot con 34. Por detrás, la UD Barbastro está en zona de descenso directo con 30 puntos. De esta manera, el Valencia Mestalla intentará alcanzar los 35 puntos y distanciarse de la zona de peligro.

El Terrassa FC, por su parte, llega en un excelente estado de forma tras encadenar cuatro victorias, la última de ella ante la UD Barbastro, rival que marca la zona de descenso directo con 30 puntos. El conjunto catalán ocupa la quinta plaza con 44 puntos, en posición de playoff, y está invicto fuera de casa desde la jornada 14 en Reus, donde el Valencia Mestalla estuvo muy cerca de ganar.

¿Cómo y dónde ver el VCF Mestalla - Terrassa FC?

El encuentro podrá seguirse en directo desde VCF Media en radio. Además, SOCIO VCF y abonados tienen entrada gratuita hasta completar aforo. Público general, 10 euros en taquilla. El Terrassa FC ha agotado las entradas