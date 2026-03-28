David Torres 28 MAR 2026 - 16:09h.

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ValenciaEl VCF Mestalla post Angulo dirigido por Óscar Sánchez jugó y ganó por goleada al Terrassa y sueña con la salvación. El VCF Mestalla ha disputado en la mañana de este sábado el partido ante el Terrassa FC correspondiente a la jornada 29 del Grupo III de Segunda Federación. El partido, disputado en el Antonio Puchades, ha finalizado con victoria por 5-1 en un gran partido del filial que supo rehacerse al tanto inicial visitante en el minuto 2 para acabar goleando con tantos de Mario Domínguez (2), Víctor Jr (2) y Aimar Blázquez.

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El filial valencianista, en el estreno de Óscar Sánchez en el banquillo, quería una victoria para cambiar la dinámica de las últimas jornadas. El partido, pero, se puso en contra nada más comenzar con un gol del Terrassa FC a la salida de un córner en el minuto 2.

El tanto obligó más al VCF Mestalla a asumir más riesgos para intentar equilibrar el partido lo más pronto posible ante un Terrassa que trataba de cerrar líneas e impedir las incursiones de Otorbi por banda derecha y Marcos Navarro y Jaume Durà por banda izquierda.

La presencia del VCF Mestalla en campo contraria, con llegadas reiteradas por ambas bandas y con varias acciones consecutivas a balón parado, saques de esquina y faltas laterales, en las que el filial buscaba igualar el partido.

Empate y goleada

En una de esas incursiones llegó el gol del empate en una buena acción por banda izquierda en la que Víctor JR. llegó a línea de fondo para colocar un centro medido que hizo bueno Mario Domínguez que entró como una exhalación para cabecear al fondo de la red.

El empate igualó las fuerzas, pero no cambió la dinámica de una primera mitad en que el VCF Mestalla siguió insistiendo para poder completar la remontada y un Terrassa FC que después de 40 minutos volvió a acercarse a la portería de Raúl Jiménez que realizó una gran intervención a mano cambiada.

Se va el VCF Mestalla

La segunda mitad arrancó con la misma dinámica de dominio del filial que percutía de forma continuada con David Otorbi por banda derecha. En una rápida contra Otorbi encontraría a Mario Domínguez que con sangre fría acertó a batir a Marcos para certificar la remontada.

El VCF Mestalla siguió con una alta intensidad y minutos después llegó el tercer tanto en una gran combinación en ataque que definió con una espectacular vaselina Víctor JR. para algarabía del Antonio Puchades.

La mañana depararía en todo caso muchas más alegrías. Tras unos minutos de pausa en que el Terrassa FC intentó reaccionar de forma tímida, el VCF Mestalla golpeó de nuevo en una nueva acción de Otorbi por banda derecha que centró para marcara de nuevo Víctor JR esta vez con una espectacular volea.

Con el partido ya sentenciado el VCF Mestalla siguió buscando la portería del Terrassa FC al que volvió a golpear. Una larguísima combinación por banda derecha con Lucas, Guilabert, Otorbi, Aaron Mayol, buscando el espacio hasta encontrar el huevo para que Mayol centrara y cabeceara Aimar Blázquez a la red.

El próximo partido del VCF Mestalla será el domingo 5 de abril a las 12:00 en la visita al CE Andratx.