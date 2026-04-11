Cómo y dónde ver el VCF Mestalla - Sant Andreu, final por la salvación en Segunda RFEF Grupo 3

David Torres 11 ABR 2026 - 14:15h.

El VCF Mestalla se la juega, no puede perder

El VCF Mestalla no puede con la efectividad del Andratx

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El VCF Mestalla regresa al Antonio Puchades para disputar este domingo a las 18:00 el penúltimo choque de la temporada en casa. Los de Óscar Sánchez buscan recomponerse de la última derrota y recuperar el buen juego que desplegaron contra el Terrassa; esta vez ante otro rival de la zona alta: la UE Sant Andreu, en esta Jornada 31 de Segunda Federación Grupo 3.

El filial valencianista llega tras perder ante el Andratx en un encuentro complicado, pero como ya demostraron en el último encuentro en el Antonio Puchades, los de Óscar Sánchez intentarán volver a sumar tres puntos ante un rival de la zona alta como es el UE Sant Andreu, que de obtener un resultado favorable podría convertirse en el campeón de liga a falta de tres jornadas.

El filial llega al choque en posiciones de play-out con 35 puntos, a uno de la zona de salvación, delimitada por la SD Ibiza con 36. Por detrás, la UD Barbastro está en zona de descenso directo con 31 puntos. De esta manera, el Valencia Mestalla intentará alcanzar los 38 puntos y distanciarse de la zona de máximo peligro.

La UE Sant Andreu, por su parte, llega en un excelente estado de forma tras encadenar nueve victorias, sumando doce victorias y dos empates en 2026. El conjunto catalán ocupa la primera plaza con 63 puntos, y está invicto desde la jornada 13 en Girona, donde el Valencia Mestalla estuvo muy cerca de ganar.

Cómo y dónde ver el VCF Mestalla - Sant Andreu

El encuentro podrá seguirse en directo desde VCF Media en radio y stream, con retransmisión del partido. Además, SOCIO VCF y abonados y un acompañante tienen entrada gratuita hasta completar aforo.

Se podrá ver en directo por Betevé (dial 166 M+) y vía streaming por la web + TCH y por streaming en TV3