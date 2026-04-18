David Torres 18 ABR 2026 - 13:13h.

Compartir







ValenciaDavid Otorbi ha firmado su contrato de renovación con el Valencia CF. El potente extremo derecho, figura del VCF Mestalla y que es el futbolista más joven en la historia en debutar con el Valencia CF, vive a sus 19 años un renacimiento. Tras superar su lesión ha vuelto a ser estrella en el filial y, como ya informó ElDesmarque, el pasado martes, es una de las joyas que el club, con Ron Gourlay a la cabeza, tiene apuntado como una de las figuras de futuro y de presente para el equipo.

PUEDE INTERESARTE Qué ha sido de David Otorbi, tras debutar en Cartagena y ser el jugador más joven de la historia en debutar con el Valencia CF

El club lo tenía atado ya con una cláusula de cincuenta millones de euros pero ahora renueva su compromiso hasta 2028 con tres temporadas más opcionales supeditadas a su presencia en el primer equipo como ha informado Proyecto Mestalla. Es un paso más en su crecimiento. Este año ha jugado en Copa del Rey y ha entrado en quince convocatorias con Carlos Corberán en Primera pero no se ha estrenado. Estuvo ante el Maracena y contra el Sporting.

¿Quién es David Otorbi?

El 7 de enero de 2024, Otorbi debutó con el primer equipo bajo las órdenes de Rubén Baraja en el partido de dieciseisavos de la Copa del Rey ante el Cartagena, superando el récord que ostentaba Diego Ribera desde 1994. Con 16 años, dos meses y 19 días, el futbolista valenciano de padres nigerianos se convirtió en el mas joven en jugar con el Valencia CF. El extremo entró en el minuto 79 por Diego López, cuando el partido estaba 1-1. En LALIGA debutaría el 17/08/24 ante el Barcelona, también con Baraja en el banquillo.

Este año, cuando las lesiones le han respetado y no lo ha citado Carlos Corberán, ha sido fijo con Angulo y ahora es un revulsivo con Óscar Sánchez en el banquillo. Ha sido un año en el que ha ido de menos a más. 17 partidos, un gol y una asistencia le alumbran. Ha llegado, eso sí, para ayudar en la salvación.

Sus orígenes

Nacido en El Cabanyal (València) en 2007, David Otorbi Ejededawe, se formó entre el Formado entre el Malvarrosa y el Cabañal y recaló en el Valencia CF con 12 años y 4 años después le llegó la oportunidad de debutar con el primer equipo masculino. Después, el internacional español sub-18, ha ido creciendo en la Ciutat Deportivo de Paterna y su esfuerzo y trabajo diario le fueron recompensados con el soñado debut. Proviene de una familia humilde, hijo de padres nigerianos, estudia en Mas Camarena y tiene una hermana.