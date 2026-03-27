David Torres 27 MAR 2026 - 20:20h.

Convocatoria de la Selección Española sub 21 para la clasificación al Europeo contra Chipre y Kosovo

Vicent Abril es el tercer portero para Corberán

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ValenciaEl meta Vicent Abril sigue quemando etapas con el Valencia CF y con la selección Española. Acaba de estrenarse por primera vez en una cita con la sub 21 y, aunque no jugó en el primer partido ante Chipre (0-7), avanza así en su ascensión hacia la élite. El guardameta Vicent Abril (2005) forma parte de la lista de convocados del seleccionador David Gordo de cara a estas jornadas 6 y 7 clasificatorias al Europeo Sub-21 de 2027. La 'Rojita' tiene encarrilada su clasificación para el torneo europeo, líder de su grupo con 15 puntos -5 victorias en 5 partidos-, con una ventaja significativa respecto a sus perseguidores, como Finlandia con 10 puntos y Kosovo con 8. Ha llegado la hora de Vicent Abril.

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El calendario le depara ahora dos encuentros ante Chipre (viernes 27, a las 17 horas, en Lárnaca) y la Federación de Kosovo (martes 31, Centro Deportivo Alcalá de Henares, 20:30 horas), dos rivales a los que ya superó en la primera vuelta. Será la oportunidad para que Abril, habitual en las categorías inferiores de la Roja, con las que ha jugado un Mundial Sub 20, de dar un paso más en su ascensión a la élite y, de paso, romper un maleficio internacional histórico.

Un hito en la historia del Valencia CF

"La convocatoria de Vicent Abril con España Sub-21 refuerza el trabajo que se realiza en la Academia VCF, referencia en la formación de jugadores para competir en la élite, según el CIES Football Observatory", explica el Valencia CF en un comunicado. Y además, rompe un hito. No en vano, según desvela el periodista Vicent Burguete, no ha habido ningún portero valencianista en la Sub 21 desde hace casi 50 años. Exactamente fue en la 81-82 cuando José Ramón Bermell, que llegaría al primer equipo antes de irse a Cádiz o Zaragoza y volver a Mallorca dónde nació,

¿Quién es Vicent Abril?

Vicent Abril no puede ser un desconocido para el gran público y más desde que en mayo de 2024 fuera sido citado por Rubén Baraja para completar la plantilla que se iba a enfrentar en Mestalla al Alavés. El cancerbero, nacido en 2005 defendía por aquel entonces la portería del Juvenil A del conjunto de Mestalla. Después, la temporada pasada dio el salto al filial y ahora está ya trabajando con el primer equipo con Carlos Corberán desde el principio, aunque alternó el año con el filial hasta la lesión de Agirrezabala.

Vicent Abril lleva años llamando a la puerta de la élite. Fue citado con el primer equipo para entrenar bajo la batuta de Gennaro Gattusso durante la estancia del técnico transalpino en el conjunto che.

Quiénes lo ven habitualmente lo definen como un meta seguro, con gran envergadura (mide 1,87) y con agilidad bajo los palos. Estos rasgos ya son trabajados y distinguidos en la Academia del Valencia CF dónde hay fundadas esperanzas de que va a ser, junto a Raúl Jiménez, el portero del primer equipo a medio plazo. Por eso lo llevan cuidando desde hace años.

El futuro de Vicent Abril

A corto plazo los planes de Vicent Abril y el Valencia CF son claros. El cancerbero renovó el verano pasado (hasta 2029) y en la actualidad es el tercer portero del primer equipo tras la lesión de Julen Agirrezabala y, aunque es habitual en las convocatorias junto a Stole Dimitrievski y Rivero, parece que la idea es que salga cedido para que tenga minutos en la élite y complete su formación antes de ocupar la meta del conjunto de Mestalla.