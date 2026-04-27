Nuevo registro histórico para Gayà: Tras superar a David Albelda tiene a tiro a Ricardo Arias

Gayà brilla y entra en la historia: sólo un jugador ha disputado más encuentros de Liga que él en Mestalla

Mestalla te enseña: Mil partidos viendo al Valencia CF y la mitad sufriendo a Peter Lim dan para mucho

Compartir







ValenciaJosé Luis Gayà está dispuesto a luchar contra todo y contra todos. El capitán del Valencia , lateral izquierdo indiscutible en las últimas temporadas, sigue semana a semana reventando récords y destrozando estadísticas individuales. Su partido contra el Girona, en el que el equipo logró la victoria por 2-1, quizá el mejor en toda la temporada le permitió abalanzarse al tercer puesto de un podio muy especial. Ante los gerundenses, firmó un encuentro notable. Jugó todo el choque, dio una asistencia, recuperó nueve balones, ganó cinco duelos y no fue regateado ni una vez.

Gayò destacó por ser el jugador valencianista con más participación en el juego (59 acciones) y el que más volumen ofensivo acumuló (46 participaciones).

PUEDE INTERESARTE Cuántos puntos necesita el Valencia CF para salvarse y qué posibilidades tiene de bajar

Un podio histórico: Gayà ya es el tercer jugador de la historia del Valencia CF con más partidos en Liga en Mestalla

Con ese partido, el 178 de los que ha jugado en Mestalla desde que el 1 de julio de 2014 firmara con el primer equipo, José Luis Gayà supera a David Albelda y se convierte en el tercer jugador de la historia del Valencia con más partidos en Mestalla, tal y como recoge el periodista Fran Martínez. Únicamente dos mitos como Ricardo Arias (184), al que podría alcanzar la temporada que viene (cuando acaba contrato) y Fernando Gómez (209) le preceden en la clasificación

La estela de Vicente Rodríguez: el Gayà más ofensivo

Además, este tercer puesto en la clasificación no solamente es cuantitativo, sino también cualitativo. No en vano, en ese partido, en el mencionado Valencia-Girona, Gáyà se inventó con su pierna menos buena, a la derecha, una asistencia a Umar Sadik que le permitió a este anotar el segundo gol que, a la postre sería el tanto definitivo de la victoria.

PUEDE INTERESARTE Justin De Haas, un fichaje bendecido por el Valencia CF que quiere dos más

Con este pase de gol, Gayà es el segundo máximo asistente de la década y el tercero del siglo XXI. Ya ha dado 33 pases de gol. Se encuentra a tres nada más de Vicente Rodríguez, curiosamente su ídolo y leyenda del Valencia CF. Encabeza esta clasificación de "mejores amigos" del siglo Dani Parejo, con 45 asistencias.

Y es que, el capitán es el segundo jugador valencianista en esta temporada con más pases largos exitosos (67); en la creación más finalización es el segundo también en pases en zona de ataque (188) y el segundo en pases propiciadores de remate (21). Vamos, un lateral con alma de extremo y el principal catalizador del ataque valencianista.