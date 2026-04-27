David Torres 27 ABR 2026 - 09:09h.

Ramazani es el futbolista más desequilibrante en ataque que tiene el equipo ahora mismo

Ramazani: "Cuando vi que la tenía Guerra sabía que tenía que correr"

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ValenciaLargie Ramazani ha despertado. El tanto conseguido en la victoria de su equipo ante el Girona (2-1) en Mestalla en Liga, supone para el jugador su sexto gol liguero con la camiseta valencianista y todos ellos los ha conseguido en los últimos tres meses. Los primeros tres de competición apenas jugó, estuvo lesionado, Corberán no confió en él y se llegó a plantear la posibilidad de cortar su cesión en enero. Todo cambió en pleno mercado de fichajes de invierno.

Ramazani se estrenó como goleador el 24 enero cuando transformó una pena máxima en el tiempo de prolongación ante el Espanyol en Mestalla, que le dio el triunfo a su equipo por 3-2. Desde entonces ha visto puerta en cinco ocasiones más, anotando 6 tantos en los últimos doce compromisos ligueros, tres de ellos de penalti, un lance en el que se ha destapado como un auténtico especialista.

El Valencia CF quiere al mejor Ramazani de siempre

El olfato anotador de esta temporada no lo había exhibido hasta el momento. Sirva como ejemplo que, defendiendo la camiseta del Almería, en las temporadas 2022-2023 y 2023-2024 apenas había marcado 3 tantos en 40 partidos. Por eso, en este escenario, en el que Ramazani es el mejor argumento ofensivo del equipo, la pregunta que ronda el ambiente es ¿Qué puede hacer el Valencia CF para quedárselo?

"Vamos a hacer el análisis al final de la temporada y yo voy a seguir así, como hasta ahora. Tengo ambición y voy a trabajar hasta el fin de la temporada", decía a modo de evasiva Largie Ramazani cuando, al finalizar el partido contra el Girona, en el que él volvió a ser de los mejores, se le preguntó por si quería seguir en Mestalla.

Es la segunda vez que el delantero esquiva la pregunta, pero a diferencia de la anterior, en esta ocasión el extremo del Leeds lleva seis goles, Mestalla lo ha despedido con una sonora ovación y el club ya le ha sondeado En ese sentido, según ha podido saber ElDesmarque, el club ya le ha preguntado sus intenciones y le ha mostrado el interés por abrir una negociación con el Leeds que únicamente lo cedió sin opción de compra.

Así está la situación de Largie Ramazani: el Leeds no lo pone fácil

Cuando el Leeds cedió a Ramazani lo hizo con algunas cláusulas de recuperación si no jugaba minutos. Los ingleses aprecian al belga y no tienen ninguna necesidad de venderlo. A ciencia cierta, además, no se sabe cuál es su predisposición a volverlo a ceder. En todo caso es un futbolista que, por salario y por su club de origen no será barato para el conjunto de Mestalla. Y ahí, la voluntad de Largie es clave.

Con diferencia, Ramazani es el futbolista más desequilibrante en ataque que tiene el equipo ahora mismo

Carlos Corberán está enamorado de él. En la segunda vuelta le ha dado confianza y este le ha respondido con seis goles (es el segundo máximo anotador del equipo sólo superado por Hugo Duro). Por eso, el club lo ha sondeado, le ha mostrado las ganas de tratar de ampliar su relación contractual y espera a verano para dar el paso. Con diferencia, Ramazani es el futbolista más desequilibrante en ataque que tiene el equipo ahora mismoa.