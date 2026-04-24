Convocatoria del Valencia CF ante el Girona: seis ausencias en Mestalla

David Torres 24 ABR 2026 - 20:01h.

El Valencia CF cuenta con seis bajas

Carlos Corberán anuncia un alta y confirma una baja para el Girona: "Tiene para tres o cuatro semanas"

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ValenciaEl Valencia CF recibe este sábado, en la trigésimo segunda jornada de LaLiga, al Girona en Mestalla, donde ambos equipos se han enfrentado en cinco ocasiones en Primera División con tres victorias y dos derrotas para los locales, que ganaron el último partido con un resultado de 2-0. En esos cinco encuentros, ninguno de los dos equipos perdió ni ganó de manera consecutiva, ni tampoco ha habido ningún empate. Las derrotas y las victorias han ido alternándose en dos etapas: la primera de la temporada 2017-18 a la 2018-19 y la segunda de la 2022-23 a la 2024-25.

Seis bajas confirmadas

Para afrontar el choque, Carlos Corberán ha anunciado que perdía a Thierry Rendall pero que recuperaba a Unai Núñez para la zaga. El vasco, en efecto, ha sido una de las novedades en la convocatoria en la que también estaba Baptiste Santamaría, baja en Mallorca por una gastroenteritis.

De esta forma, el Valencia CF tiene seis bajas confirmadas para el partido: Eray Cömert, al que se le espera la semana que viene en condiciones; Julen Agirrezabala, que ya está haciendo trabajo sobre el césped y estará para el final de campaña; Thierry Rendall, que podría haber dicho adiós a la temporada, y Dimitri Foulquier, José Copete y Mouctar Diakhaby, lesionados de larga duración que no volverán a jugar hasta el año que viene Completan la lista canteranos que habitualmente trabajan con el primer equipo.

Convocatoria del Valencia CF ante el Girona

El Valencia CF se ha concentrado en su hotel habitual desde dónde viajará dos horas antes del encuentro a Mestalla.

Estos son los jugadores que se han concentrado finalmente y que podrán participar este sábado en el choque correspondiente a la Jornada 32 de LALIGA.

Porteros: Stole Dimitrievski y Cristian Rivero

Defensas: César Tárrega, Unai Núñez, José Luis Gayà, Jesús Vázquez y Renzo Saravia

Centrocampistas: Danjuma, ⁠Javi Guerra, Pepelu, André Almeida, Santamaría, Filip Ugrinic, Santamaría y Guido Rodríguez

Delanteros: Diego López, Largie Ramazani, Luis Rioja, Hugo Duro, Dani Raba, Umar Sadiq y Lucas Beltrán.

Se lleva del filial: Vicent Abril, Rubo Iranzo y David Otorbi

Bajas por sanción: No hay

Bajas por lesión: Agirrezabala, Foulquier, Diakhaby, Copete, ⁠Eray Cömert, Unai Núñez

Descartes técnicos: No hay