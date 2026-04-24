David Torres 24 ABR 2026 - 14:42h.

Alejandro Muñiz Ruiz (Comité gallego) será el colegiado principal

El Valencia CF completa su queja arbitral al CTA

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Valencia"Creemos absolutamente en la honestidad y el buen hacer de los árbitros, hay una confusión que afecta al Valencia CF y a todos: al espectador, a los jugadores, a todos los que estamos en este mundo. A todos nos gustaría tener más claridad, más objetividad, menos interpretación, menos ambigüedad. ¿Cuándo son residuales? La temeridad… A los jugadores, staff, etcétera, nos vendría bien más objetividad y claridad. Tenemos que clarificar mejor determinadas acciones para saber si un pisotón es residual o temerario y saber por qué es penalti o no es penalti", lamentaba Carlos Corberán en sala de prensa antes del duelo del Girona. Y es que, el técnico ponía cara de póker al enterarse en sala de prensa que Valentín Pizarro Gómez, el árbitro del VAR que no revisó el penalti de Maffeo sobre Gayà hace tres días volverá a ser el encargado de estar en la sala VOR ante el Girona.

Así, la RFEF ha designado como árbitro principal a Alejandro Muñiz Ruiz (Comité gallego), mientras que en la sala VAR estará Valentín Pizarro Gómez.

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¿Qué pasó?

En la ´última acción del partido, Pablo Maffeo pisaba a Gayà en el área cuando este acababa de centrar. El pisotón es posterior a que el balón saliera, pero al ser una acción temeraria, no puede considerarse como residual y Soto Grado debió señalar penalti y amonestar con amarilla al lateral del Mallorca. Ni hizo eso ni dio tiempo para que el VAR (Pizarro Gómez) lo revisara. La acción fue en el último minuto del encuentro y pudo haber supuesto una victoria casi definitiva para la salvación.

Despues de eso, el club se quejó. Primero Pepelu, mostrando su incomprensión por que no entendían qué era un pisotón residual y qué no. Subió el tono Carlos Corberán, que admitió estar confundido, el club después emitió un tuit pidiendo explicaciones y tomó la palabra Ron Gourlay. El CEO mostró su cabreo y volvió a pedir explicaciones

Para que nada faltara, el club se comunicó de forma privada con el CTA para que constara en acta el malestar y que se tuviera en cuenta cuando colegiados como Soto Grado o el ya mencionado Pizarro Gómez, tomaran decisiones.