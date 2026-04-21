David Torres 21 ABR 2026 - 21:40h.

El Valencia CF salva un empate ante el Mallorca que invierte tendencias (1-1)

"Gayà dice que es penalti"

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"Me pilla lejos, pero por lo que me dicen los compañeros del banquillo, que al final cuando ha entrado le ha pega un pisotón y como siempre digo, no sabemos cuándo es un pisotón residual, cuando no, cuando se puede pitar", lamentaba Pepelu al final del encuentro. "Para nosotros es una jugada clave, la quiero ver, pero se te queda la duda siempre", remachaba el capitán valencianista. Y es que, en el minuto 95, los de Mestalla tuvieron la oportunidad de cambiar el signo del encuentro, pero César Soto Grado, no quiso ver nada.

"Estamos disgustados porque no lo haya revisado", reconocía Carlos Corberán. "La verdad que son situaciones que te dejan confundido porque el criterio hay veces que se interpreta que son penalti y otras que que no se interpreta así. Mismas situaciones en partidos son penalti, mismas situaciones en partido dejan de serlo. Estamos un poco disgustados de que no sea revisado".

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¿Qué pasó en el minuto 95?

Mallorca y Valencia firmaron las tablas en Son Moix en un duelo donde los bermellones se adelantaron gracias al gol de Samu Costa y Sadiq igualó un partido que deja un punto amargo a ambos conjuntos. Pero aún peor al Valencia CF, no porque jugara bien, sino porque en el minuto 95 pudo culminar la remontada. Gayà se iba por la banda izquierda, entraba en el área y centraba un balón franco que los delanteros no acertaron a rematar. Quizá su disparo salió más abierto de lo que tocaba porque Pablo Maffeo, lateral del Mallorca le pisó el tobillo. Era penalti claro.

¿Un pisotón residual? Ni lo revisó, ni atendió a protestas

César Soto Grado, colegiado riojano del encuentro, decidió no pitarlo pero, lo que encendió más a los jugadores, ni tan siquiera esperó o consultó al VAR. Decidió que no era falta, señaló el túnel de vestuarios y prefirió no complicarse la vida. "En ese momento entiendo que interpretaría que el pisotón era residual (llegaba después del centro), lo que pasa que el concepto residual es un concepto muy subjetivo, muy interpretable y no queda otra que aceptar que no haya pitado", decía Corberán.

Valentín Pizarro Gómez, del comité Madrileño estaba en el VAR, no quiso intervenir ante la indignación de los valencianistas. "Este año hemos tenido decisiones en las que hemos sufrido penaltis en contra que revisados no eran, penaltis a favor que no nos los han pitado y sí eran. Gayà dice que es falta, que hay un golpe. No queda otra que aceptarlo. Dolidos. Es la última jugada del partido. No queda otra que acatar la decisión arbitral que no ha sido la que tenía que ser", comentaba el técnico.

Las redes se incendian: igual que el penalti a favor del Alavés en Mestalla: segundo equipo más nombrado en Tiempo de Revisión del CTA

Como no podía ser de otra manera, las redes se llenaron de comentarios contra el colegiado. Le espetaban que una acción similar en contra del Valencia CF ante el Alavés en Mestalla sí fue penalti.

"Es una pena ser lo segundos más perjudicados en estas situaciones"

El caso es que el Valencia es el segundo equipo más perjudicado por los árbitros según el programa Tiempo de Revisión del CTA. "Tenemos que creer en la capacidad de los árbitros porque el nivel es bueno. Hay que hacer ciertas situaciones más objetivas, no tan interpretables, y saber con más claridad las consecuencias de las acciones. La confusión solo genera frustración. Es una pena ser el segundo equipo más perjudicado en esas situaciones. No queda otra que aceptarlo, aguantar, dar lo mejor del grupo e ir a Mestalla para tratar de sumar tres puntos importantes", decía Corberán

Algunos analistas lo tenían claro: "Se trata de una acción temeraria, de amarilla, y por tanto no puede considerarse residual"

El VAR se lavó las manos en el final del Real Mallorca - Valencia. Maffeo pisa en el tendón de Aquiles a Gayá tras su intento de evitar el centro. "Es penalti. Se trata de una acción temeraria, de amarilla, y por tanto no puede considerarse residual", comentaba la cuenta Archivo VAR