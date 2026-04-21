El uno por uno y notas de Osasuna ante el Athletic con varios suspensos

Pablo Sánchez 21 ABR 2026 - 21:00h.

Alessio Lisci no vio la final de Copa del Rey y explica el motivo: "Es mi cantante español preferido"

Así jugaron los hombres de Alessio Lisci

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Osasuna cayó derrotado por la mínima ante el Athletic en San Mamés en un partido intenso e igualado de principio a fin. Guruzeta anotó el tanto de la victoria para los rojiblancos, mientras que los de Alessio Lisci lo intentaron hasta el final sin suerte. Budimir erró un penalti en el segundo tiempo que privó a los suyos del empate.

En ElDesmarque ponemos nota y evaluamos, de manera individual, la actuación de los jugadores del conjunto rojillo en la jornada 33 de LALIGA EA SPORTS.

Sergio Herrera (4): No estuvo fino en el gol de Guruzeta. Dudas para sacar el balón con los pies en algunas ocasiones.

Rosier (5): Trataba de salir en velocidad con el balón en sus piés. Poco protagonismo en campo rival.

Herrando (3): Algo despistado en ciertas acciones de ataque del Athletic.

Boyomo (5): Estuvo más acertado en acciones aéreas ofensivas que atrás.

Javi Galán (6): Fue de menos a más. Buenas recuperaciones para salir desde campo propio con balón.

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Aimar Oroz (5): Presión en la salida de balón del Athletic, aunque poco fructífera.

Rubén García (4): Desaparecido en acciones de ataque de Osasuna. La defensa local lo superó cada vez que se acercaba con el balón a zona peligrosa.

Víctor Muñoz (5): Uno de los hombres más activos de su equipo. En numerosas acciones apuró línea de fondo para buscar el pase atrás. Mucha briega. Le costó salir con el balón desde propio campo.

Lucas Torró (4): Desaparecido y superado por los rivales. No tuvo su día y el equipo lo notó.

Moncayola (5): Trató de llevar peligro arriba y conectar con los hombres de arriba, aunque sin demasiada fluidez.

Budimir (3): Sin remates a portería en el primer tiempo. Su equipo lo echó de menos. Una chilena en el segundo tiempo fue su acción más destacada y casi acaba en gol. Falló el lanzamiento de penalti que pudo ser la igualada.

Cambios

Iker Muñoz (5): La mayoría de los balones pasaron por sus botas desde que entró al verde. Trató de iniciar jugadas y sacar el balón desde atrás durante el tiempo del que dispuso.

Moro (S.C.).

Kike Barja (S.C.).

Raúl (S.C.).

Moi Gómez (S.C.).