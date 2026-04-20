"No sé si la Real Sociedad ha merecido ganar la final o no", admite el técnico de Osasuna

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Alessio Lisci, técnico de CA Osasuna, no vio a la Real Sociedad proclamarse campeona de la Copa del Rey. El técnico se perdió la final ante el Atlético de Madrid a cambio de ver su "cantante español preferido", que curiosamente también es aficionado del cuadro rojiblanco. Lo ha confesado este mismo lunes, entre risas, en la rueda de prensa previa al partido ante el Athletic Club.