Los partidos de nuestras vidas

El mensaje del Athletic a la Real Sociedad tras ganar la Copa del Rey: "La habéis traído"

El periodista bilbaíno Jorge Cerrato analiza la final del Athletic ante Osasuna en San Mamés

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BilbaoPues sí, así veo yo los siguientes partidos del Athletic Club. Ernesto Valverde después de la rueda de prensa tras el desastre del encuentro contra el Villarreal de Marcelino ha vuelto a salir a la palestra con un análisis más sosegado y realista -“a nosotros también nos puede pasar”- refiriéndose al descenso.

No comparto la explicación que dio el míster cuando se le preguntó por los silbidos de desaprobación del público al equipo. Dijo que estaban motivados porque a la afición le gusta ganar y que en ese sentido la cátedra de San Mamés no se diferencia de la de los demás clubes.

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Pues no, lo que a la afición rojiblanca le gusta es que su equipo ofrezca un buen rendimiento en el terreno de juego y si aun así se pierde el público lo entiende. Pasó contra el Arsenal en Champions, que tras un buen partido el Athletic perdió, pero el equipo compitió de tú a tú al de Mikel Arteta y el público no puso ninguna objeción.

Hubo quien me tachó de pesimista después del último fiasco en San Mamés, pero la diferencia entre temporadas donde el descenso estuvo cerca y esta es que quedan 7 jornadas, pero ojo a los rivales.

¿Qué queda? Osasuna, Espanyol, Celta, Valencia y Alavés, este último es el más alejado de los rojiblancos pero solo con 5 puntos menos, los demás más o menos parejos salvo el Celta que tiene 6 puntos más. Los otros dos rivales son el Atlético de Madrid y el Real Madrid a quienes el Athletic se enfrentará en sus respectivos feudos donde las posibilidades de sacar algún punto suelen ser pocas.

Pero visto lo visto a quién más hay que temer es al propio Athletic...

Que se está mostrando incapaz de imponerse y no da ninguna señal de que su rendimiento pueda mejorar... Volvemos a pensar qué ha podido cambiar tanto de una temporada a otra para que la diferencia sea tan grande. Porque más allá de las bajas que han mermado al equipo, los de Valverde muestran demasiadas imprecisiones en el juego y así es muy difícil ganar. Se roban muchos balones en campo rival incluso cerca del área pero no se les saca rendimiento por malas decisiones, malos centros, malos remates, etc…

Si a esto añadimos que la suerte brilla por su ausencia, apaga y vámonos. El propio Marcelino reconoció que el Athletic pudo empatar en un par de acciones pero el balón no entró. Después vino el fallo de Iñigo Lekue en el segundo gol del Villarreal, lo que provocó el enorme cabreo de la grada. Y es que el lateral derecho de Deusto sigue siendo un tema que daría para una serie televisiva.

El último capítulo ha sido dejar a Jesús Areso fuera de la lista y dar la titularidad a Lekue quien tras el descanso dejó su sitio a su vez a Andoni Gorosabel. En fin, el primer partido de nuestra vida es este próximo martes contra Osasuna, un equipo que compite bien y al que el arbitraje le favoreció en su último partido con un “penaltito” que le dio el empate ante el Real Betis.

Los rojillos llegan con Victor Muñoz, la gran competencia de Nico Williams en la selección, veremos si el rojiblanco es capaz de demostrar que él es el mejor y habrá que ver también quien es el elegido en el lateral derecho para frenar al joven talento catalán.

¿Areso, Gorosabel o Vivian? Partido a las 7 de la tarde de un martes, pero con entradas a 30 euros. La Catedral se debe de llenar y deberá de llevar al equipo en volandas hacia la victoria, pero eso será más cuestión de los jugadores, el apoyo de la afición a pesar de los pesares está asegurado.

.- Por Jorge Cerrato, Periodista