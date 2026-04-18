Jon Uriarte reelegido presidente del Athletic por cuatro años más

Asís Martín 18 ABR 2026 - 19:38h.

Jon Uriarte, anunciado para una nueva legislatura en el Athletic

El banquillo del Athletic aguarda por Jon Uriarte con dos cabezas de serie: "Un acuerdo verbal"

Compartir







No es que la cosa tuviera mucha emoción, ya que tan solo él se presentaba como aspirante a la presidencia del Athletic Club en las elecciones convocadas en 2026, pero las cosas hay que hacerlas de forma oficial y este mismo sábado 18 de abril por la tarde, como está marcado por los estatutos, la comisión electoral del Athletic Club ha nombrado a Jon Uriarte Uranga de nuevo máximo mandatario del conjunto de San Mamés

Uriarte retoma el mando de la entidad de Ibaigane por cuatro años más en los que tratará de enderezar de entrada los problemas deportivos que se atraviesan esta temporada, la décima y última de Ernesto Valverde en el banquillo rojiblanco.

De hecho, la gran incógnita que hay en torno a la figura de Jon Uriarte, es la de quien será el inquilino de ese banquillo que deja el Txingurri libre para la próxima campaña. Evidentemente, todas las quinielas van encabezadas por la figura del técnico alemán de origen balcánico Edin Terzic al que se ha incorporado con fuerza también la baza de Andoni Iraola tras anunciar esta misma semana que abandonará el Bournemouth después de consumir una brillante etapa en la Premier League inglesa.

En principio, la idea que había en la nueva junta directiva del Athletic, a la que tras varias marchas se han incorporado 8 caras nuevas, es la de oficializar como ya se ha hecho su victoria y dejar para el lunes 23, una vez pasado el fin de semana y la final de copa que disputan en la Cartuja el Atlético de Madrid del Cholo Simeone y la Real Sociedad de Pellegrino Matarazzo, la presentación oficial con más pompa de esta nueva etapa del mandatario de Indautxu al frente de la nave zurigorri.

Su estreno en el palco desde luego va a ser de campanillas, ya que el mismo martes el Athletic disputa una verdadera final en San Mamés ante el CA Osasuna de Alessio Lisci, con el reto de evitar meterse en verdaderos problemas para salvar la categoría en las restantes seis jornadas que van a quedar por delante con cuatro partidos fuera y tan solo dos en Bilbao.

Repiten más de una decena de anteriores directivos como Jon Salinas, Xabi Álvarez, Ibon Naberan, Nacho Urigüen, Roque Echániz, Jon Ruigómez, Laura Ruiz de Azua, Josetxu Urrutia, Nerea Ortiz, Guillermo Ruiz-Longarte y Goizalde Santamarina. Se les han unido ahora en 2026 el expresidente de la Federación Vasca de Fútbol Javier Landeta (que ejercerá como vicepresidente tercero), Asier Aurrekoetxea, Juan Alcíbar, Ana Calvo, Julen del Blanco, Eduardo Saiz, Nerea Campo y Eneritz Alonso.