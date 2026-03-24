Fran Fuentes 24 MAR 2026 - 16:20h.

La actual junta directiva dará un paso al lado el próximo día 29 de marzo

Mikel González persigue el fichaje de un prometedor central para el Athletic: objetivo veraniego

Compartir







Jon Uriarte ha convocado de manera oficial las elecciones a la presidencia del Athletic Club. El actual presidente ha detallado la fecha en la que tendrán lugar los comicios y desde cuándo se pondrá una junta provisional al frente del club. De este modo, la fecha en la que los socios acudirán a votar será el próximo viernes 8 de mayo. De este modo, la junta directiva actual cesará de sus funciones el próximo 29 de marzo. De este modo, el que llegue podrá tomar decisiones importantes como la elección del próximo entrenador.

El propio Jon Uriarte lo explicaba así en sala de prensa: "Dije que nos íbamos a ir a final de temporada. No iba a hacer ninguna cosa rara. Pensaba que no era lo que procedía y hemos cumplido. Esta fecha de todas las posibles pensamos que era la que mejor encajaba para el club, por diversos motivos, pero principalmente porque creemos que minimiza la interferencia del club en su día a día", explica.

Del mismo modo, la fecha es importante porque da cierto margen a la persona que se ponga al cargo del club, sea el propio Jon Uriarte o un nuevo candidato, para ponerse al día con las cuentas del club y tomar decisiones importantes con anticipación: "También porque da margen de maniobra a la persona que se ponga al cargo durante los próximos años. Pensamos que tener un mes y pico para subirse a este tren en marcha nunca es tiempo suficiente, pero sí que es un plazo que le va a permitir aterrizar con garantías para tomar decisiones importantes, que afectan tanto al área deportiva, con renovaciones y fichajes en primeros equipos como al personal de Lezama y todo lo que rodea el club. Cerramos el ejercicio el 30 de junio y ya estamos con la temporada que viene. Considerando que la temporada nueva comienza el 1 de julio pensamos que esa fecha es la que mejor encajaba para todos", sentencia.