Yuri Berchiche toma la decisión con su futuro en el Athletic tras las últimas reuniones

Celia Pérez 24 MAR 2026 - 11:28h.

El lateral ve con buenos ojos ampliar una temporada más

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A pesar de que el Athletic Club aún se encuentra en un tramo importante de la temporada, en plena pelea por consolidar puestos europeos para la próxima temporada y tratando de dejar las mejores sensaciones posibles en la que es la última temporada de Valverde al frente del club, la dirección deportiva trabaja para construir el que será el proyecto de la próxima campaña. En plena búsqueda de tratar de conseguir a un sustituto para el Txingurri, Mikel González también afronta otras operaciones importantes dentro del club como es la continuidad de Yuri Berchiche.

A sus 36 años, el lateral termina contrato en verano y hasta el momento había dejado en el aire su continuidad. Algo que ha cambiado en los últimos días. Tras sus buenas sensaciones en el campo tras haber dejado las lesiones atrás, han llevado a Yuri a tomar una decisión con su futuro. Según cuenta el diario AS, se han producido negociaciones entre ambas parte y el club confía en que se pueda anunciar su continuidad por una temporada más muy pronto.

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De esta forma, el Athletic conseguiría cerrar la renovación de un hombre importante dentro del esquema del club. Por su experiencia y su rendimiento, Yuri es clave en el lateral zuri gorri, siempre y cuando las lesiones le respeten.

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Con la continuidad de Yuri prácticamente garantizada, la dirección deportiva sigue trabajando en la difícil tarea de encontrar sustituto para Ernesto Valverde. Si los ojos se posaron en un primer momento en Andoni Iraola, que termina contrato con el Bournemouth en el próximo mes de junio, ahora la mirada también apunta a Terzic. El nombre del técnico de Menden, relacionado en el pasado con la Real Sociedad, estaba entre los candidatos extranjeros que gustaban entre la actual directiva. No obstante, pocos le atribuyeron la condición de favorito.