Ángel Cotán 23 MAR 2026 - 18:54h.

El internacional español acabó viendo la cartulina amarilla

El Athletic inicia bien la despedida de Valverde con un Betis que llegó tarde a San Mamés

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BizkaiaEl Athletic Club se llevó los tres puntos de un partido al que el Real Betis entró de manera tardía. Los leones, tras una intensa primera mitad, lograron marcharse al túnel de vestuarios con una ventaja de 2-0 en el luminoso bilbaíno. Manuel Pellegrini no tardó en mover ficha y realizó un triple cambio con el que mejoró la imagen verdiblanca y casi logra rascar un punto de San Mamés. Pablo Fornals, con un lanzamiento de falta de muy bella factura, instaló el miedo en el cuerpo de la hinchada rojiblanca. Un gol que, pese a no bastar para sumar, provocó la protesta de Unai Simón.

Corría el minuto 74 de encuentro cuando el internacional heliopolitano agarró el balón. El '8' del Betis apostó por un golpeo sutil y acabó mandando la pelota al fondo de la red superando por arriba a la barrera que había plantado Unai Simón.

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Mientras el visitante se celebraba brevemente el tanto para comenzar a buscar el segundo, el portero de los leones se dirigió rápidamente hacia Muñiz Ruiz. Este lunes, los compañeros de El Correo comparten la regla de la IFAB que, a juicio de Unai Simón, incumplió el Real Betis en el 2-1.

Por qué Unai Simón pidió anular la falta de Pablo Fornals en el Athletic - Betis

Natan, Diego Llorente y Sergi Altimira. Con estos tres futbolistas, el cuadro verdiblanco colocó una pequeña barrera que limitaba la visión del portero. Antes del golpeo, el central brasileño se marchó y los otros dos futbolistas del Betis que formaron esa 'mini barrera' se agacharon para no desviar la trayectoria del golpeo de Pablo Fornals.

Simón no dudó y pidió anular el lanzamiento, lo que generó indignación entre futbolistas como Aitor Ruibal o el propio Fornals. El internacional del Athletic reclamó la norma 13.2 sobre los tiros libres de la IFAB: "Cuando tres o más jugadores del equipo defensor formen una 'barrera', los jugadores del equipo atacante deberán guardar al menos un metro de distancia con respecto a la 'barrera' hasta que el balón esté en juego".

Pese a las quejas, Alejandro Muñiz Ruiz no dudó y mantuvo la validez del tanto verdiblanco. Además, desde la Sala VOR apostaron por no intervenir en la acción. En caso de haber invalidado la acción, el juego se habría reanudado con libre indirecto a favor del Athletic.