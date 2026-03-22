Fornals: "No hemos empatado por medio cuerpo"

Álvaro Borrego 22 MAR 2026 - 20:57h.

El centrocampista marcó el 2-1, pero la reacción del Betis llegó demasiado tarde

El uno por uno del Betis contra el Athletic Club en San Mamés

Compartir







Pablo Fornals fue el mejor jugador del Real Betis en San Mamés. Su entrada tras el descanso le dio otra cara al equipo, que por momentos soñó con al menos igualar el marcador, pero cuando quiso reaccionar ya era demasiado tarde. El mediocentro, de enhorabuena por la convocatoria de Luis de la Fuente, cambió radicalmente el encuentro con su irrupción sobre el césped e incluso se llegó a rozar el empate, pero Bakambu, cuyo gol parecía incluso fantasear con la remontada, terminó siendo anulado.

Fornals fue nombrado como MVP del encuentro gracias a un sensacional gol de libre directo. Una faceta que entrena cada día, y es que antes de lanzarla ya tenía la impresión de que podía marcarla: "Es verdad que tenemos muy buenos tiradores, en los entrenamientos hay competición por ver quién es el lanzador. A pesar de que compañeros la han pedido, me he visto con la confianza de pegarle y ha entrado. Veía algo que decía que era mía".

Sobre el partido, Fornals reconoció que hubo dos versiones muy distintas del Betis, que cuando quiso reaccionar ya era demasiado tarde: "Creo que ha habido dos partidos claramente, dos partes. Una para ellos y otra para nosotros. No hemos empatado por medio cuerpo de un compañero, pero creo que el equipo ha sabido reaccionar y lo ha intentado hasta el último momento".

El nivel de LALIGA: "Al final estamos en un momento en el que todo el mundo quiere ver dónde va a estar el año que viene, los de descenso ganan y los de arriba también. Ya llevamos varias semanas sin puntuar de a tres, hoy era importante. Estamos fastidiados por eso".

¿Se ve lanzando faltas también con España? "Si ya hay grandísimos tiradores de falta en el Betis, en la selección qué te voy a decir. Si me dejan yo preguntaré como me preguntan a mí, pero hay muy buenos jugadores".