El uno por uno del Betis contra el Athletic Club en San Mamés

Álvaro Borrego 22 MAR 2026 - 20:28h.

Un mal planteamiento de inicio condena las opciones de un Betis que sigue malgastando oportunidades

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El Real Betis (2-1) volvió a tirar al traste una oportunidad de oro para consolidar la quinta plaza y aumentar la distancia con sus perseguidores. Manuel Pellegrini erró de inicio en el planteamiento y cuando quiso corregirlo ya era demasiado tarde. El Athletic Club no es el Panathinaikos y San Mamés no es La Cartuja.

En ElDesmarque ponemos nota, uno por uno, a los jugadores del Betis contra el Athletic.

Pau López (6): Si no fuese por él al Real Betis le habría caído un saco hoy. Si el equipo tuvo alguna opción fue en granparte gracias a él.

Ángel Ortiz (5): Sin la ayuda de Antony le tocó defender casi siempre en inferioridad, con los riesgos que eso conlleva. Midiéndose cada acción en el uno contra uno, sin apenas apoyos. Aun así lo intentó corregir con sacrificio y tesón, saliendo victorioso del 100% de los duelos terrestres.

Diego Llorente (5): De lo poco salvable en defensa. Diez contribuciones defensivas. Cinco despejes, siete recuperaciones. Ganó el 100% de los duelos por el suelo. Rompe el fuera de juego en el 2-0, aunque sería injusto señalarle solo a él.

Natan (2): Horrible. Desconocido.

Valentín Gómez (3): No es su posición natural y eso se nota. Superado una y otra vez.

Amrabat (4): Intentó encorsetarse entre la línea de centrales para darle más seguridad defensiva al equipo, pero se le vio más impreciso que de costumbre. No fue su mejor tarde desde luego.

Marc Roca (0): La insistencia del entrenador con él es difícil de entender a día de hoy. Intrascendente, llegando tarde y mal, técnicamente sin alardeos y mal colocado. Ni construye, ni destruye. Ni con la ayuda de Amrabat gana protagonismo.

Ez Abde (5): El único que intentó aportar algo distinto en ataque. El único que intentó darle energía al ataque y dinamismo bajando a cubrir el hueco que había entre la defensa y la zona de ataque. También el único de los cuatro de arriba que se dignó a dar algún apoyo defensivo. Tuvo una gran oportunidad en el 70'. Ahí pudo estar el partido.

Antony (0): Su cambio al descanso es totalmente merecido. Aunque sus números sean inmaculados, hace mucho tiempo que no está a su mejor versión. Ni chispa, ni vértigo, ni acierto en la toma de decisiones. Su actitud defensiva deja mucho que desear. Falta de compañerismo. El 1-0 nace de una pérdida suya y ni siquiera hace por recuperarla.

Aitor Ruibal (2): Es un jugador que vive de su ímpetu, de su compromiso, de su sacrificio físico... y si no está al 200%, difícilmente pueda marcar diferencias. Muy pobre su partido.

Cucho Hernández (3): No es un recurso para jugar directo, como pretendía el entrenador. Jugar con dos puntas le debía dar mayor libertad (y protagonismo) con balón, pero con el equipo tan roto apenas pudo ver el fútbol de frente. Absolutamente intrascendente. Tuvo una clara en el 60' y la mandó a las nubes.

Suplentes

Fornals (8): Quién se podía imaginar que su entrada mejoraría al equipo. Que le daría dinamismo, fluidez y criterio. Memorable su gol.

Bellerín (6): Cortó la sangría defensiva en su banda y le dio presencia al equipo en campo contrario.

Altimira (6): Le bastaron cinco minutos para mejorar el partido de Marc Roca. Impuso su ley en el centro del campo, madurando las jugadas desde la base de la creación. Minutos muy esperanzadores.

Bakambu (5): Tuvo una y la mandó a la cazuela. Cien por cien de efectividad. Lástima que estuviese en posición antirreglamentaria...

Chimy Ávila (-): S.C.