Álvaro Borrego 19 MAR 2026 - 22:54h.

El Betis derriba sus propios miedos y jugará por primera vez unos cuartos de Europa League

El dineral que ha ingresado el Betis por pasar a cuartos de la Europa League

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El Real Betis hace historia y se mete por primera vez en unos cuartos de final de Europa League. La Cartuja llevó en volandas a los de Manuel Pellegrini hasta obrar la remontada, golear al Panathinaikos (4-0) y dinamitar la ilusión de una hinchada que vuelve a soñar en grande. Aitor Ruibal, Amrabat, Cucho Hernández y Antony, los goleadores. Ya espera el Sporting de Braga.

En ElDesmarque ponemos nota, uno por uno, a los jugadores del Real Betis contra el Panathinaikos.

Pau López (9): Quizás nadie lo recuerde, pero en el minuto 4, aún con 0-0 en el marcador, firmó una parada antológica. Una intervención salvadora.

Bellerín (7): Le da un plus al equipo en fase ofensiva. Viviendo en campo contrario, abriendo el campo y ofreciendo alternativas en ataque, permitiendo que Antony sorprendiera por dentro.

Bartra (8): Era siempre la primera pieza del juego, empezando desde atrás con un sentido exquisito. Ganó el 100% de los lances aéreos. Inmaculado su partido. 14 contribuciones defensivas.

Natan (9): Qué partido el suyo. 14 contribuciones defensiva. Ganó el 100% de los duelos por el suelo. Imperial. Soberbio. Sobrado. Midiendo cada jugada, acertando a la hora de meter el pie, atento en las coberturas e imponiéndose a campo abierto.

Ricardo Rodríguez (6): Hoy se le vio especialmente activo en la presión tras pérdida, recuperando varios balones en campo contrario. Sin demasiados riesgos, pero sumándose con criterio al ataque.

Amrabat (9): No es casualidad. No debe ser casualidad que regrese el mejor '5' del último Mundial y el Betis recupere el equilibrio. Una masterclass de posicionamiento táctico. Su vuelta no es solo una bendición para el buen hacer defensivo, sino que libera a sus compañeros. Ahí reside la clave. La concentración, el posicionamiento, la compostura. Va sobrado. No debe ser casualidad.

Fornals (7): Jugar junto a Amrabat le hace mejor futbolista. Viendo el fútbol de frente, en la base de la jugada, rompiendo líneas. Capaz de acelerar y pausar cada vez que lo necesitaba el equipo.

Antony (8): Quiso ser protagonista y tuvo varios acercamientos a portería, haciendo daño con sus incursiones por dentro, pero no se le ve fino... y aun así volvió a ver portería. Es todo un ejemplo de compromiso. Con el pubis jodido desde hace tres meses y no se pierde un partido. Lleva 12 goles y 9 asistencias.

Ez Abde (7): No tuvo el acierto de otros días, pero es un quebradero de cabeza constante para sus rivales. Siempre lo prueba. Siempre lo intenta. Una y otra vez.... hasta que encontró el premio. Se metió hasta la cocina para regalarle el gol a Antony. Tuvo un mano a mano en el 82'.

Aitor Ruibal (9): Gol y asistencia. De extremo, delantero o lateral. Es un ejemplo. Nunca se quejó. Nunca alzó la voz. Se deja el alma en el campo. Siempre. No se cansa de correr. El peleón que todo entrenador desea. Con él, el Betis iría a la guerra en chanclas y con cuchara. Capitán. Un tipo que salió del barro. Que picó piedra hasta llegar a la élite. Nadie le regaló nada. Todo se lo ha ganado él. Con esfuerzo y trabajo. Sacrificio. Entrega. Corazón.

Cucho Hernández (8): Dos meses después. Demasiado tiempo para un futbolista de su talla. Lo necesitaba, lo buscó y lo encontró. Ya lleva once esta temporada.

Suplentes

Marc Roca (5): Casi firma un golazo gracias a un disparo seco desde el balcón del área. Va a tener trabajo ahora por la competencia con Amrabat.

Fidalgo (): Con el partido sentenciado, apenas tuvo participación.

Chimy Ávila (5): Filtró un pase sensacional a Antony, que tuvo el quinto en sus botas.

Altimira (5): Muy activo en la presión, supo darle al equipo el equilibrio y el poso que necesitaba.

Riquelme (): S.C.